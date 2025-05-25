Дроны ГУР разгромили военный поезд оккупантов на ВОТ на Запорожье. ВИДЕО

Воины ГУР разбили военный поезд оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Опубликованы также зрелищные кадры боевой операции на временно оккупированной территории Запорожской области - 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и поймали поезд российских захватчиков с горючим.

"Прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.

По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушено", - говорится в сообщении.

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Вооруженная борьба, направленная на препятствование и паралич военной логистики московитов, продолжается.