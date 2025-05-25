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Дроны ГУР разгромили военный поезд оккупантов на ВОТ на Запорожье. ВИДЕО

Воины ГУР разбили военный поезд оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Опубликованы также зрелищные кадры боевой операции на временно оккупированной территории Запорожской области - 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и поймали поезд российских захватчиков с горючим.

"Прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.

По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушено", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 414-й ОБрУБАС дронами сожгли два танка оккупантов. ВИДЕО

Вооруженная борьба, направленная на препятствование и паралич военной логистики московитов, продолжается.

Автор: 

поезд (1028) уничтожение (7156) Запорожская область (3168) ГУР (455) Бердянский район (9) Запорожский район (131) Пологовский район (59) Верхний Токмак (1) Федоровка (1) Молочанск (1)


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Топ комментарии
+21
раз на три роки?
київ, другу ніч завалюють балістикою та дронами.
так бахає, що в холодильнику щось дзеленчить.
а у нас переможні реляції з приводу якогось поїзда?
всі поїзди повинні знищуватися!
узли маріуполя бердянська мелітополя, не хоче гру побомбити?
про ростов та таганрог взагалі мовчу.
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25.05.2025 10:49
+17
а лапті цивільні авто трощать
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25.05.2025 10:42
+14
З контексту зрозуміло що кацапня спокійно, величезними ешелонами возить вантажі в 50 км від фронту і нічого не боїться. Цей разовий комариний укус лиш те підкреслює...
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25.05.2025 10:57
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Ти старий,щоб щось розуміти в подіях,зелений зольдат.Тобі би срач,так вийди на вулицю і в реалі спробуй...
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25.05.2025 14:02 Ответить
ЦЕ і є оті докази та документи від тебе, касаб?
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25.05.2025 14:05 Ответить
Шо стосуєтся віку, касаб, я бачу шо ти з тіх:
Кто душой и сердцем молод,
Получает серп и молот.
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25.05.2025 14:22 Ответить
Ти себе описав,касап.
Спочатку вивчи мову,а потім будеш втирати свої наративи.
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25.05.2025 14:47 Ответить
КасаБ, ти знов обісрався, як і з отім свіом ФСЕЕЕ та доеументами яки ти не спроможний надати на доказ свого опуса .
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25.05.2025 14:51 Ответить
Читай про себе вище,малий.
А ще перечитай себе,щоб уявити,що собою являєш для всіх інших.Це добре,що ти себе описав.
І нік на якій мові?
Ось,тобі і КасаБ...
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25.05.2025 15:04 Ответить
І чому ви ВСІ, касабт, та інша блювотина людства з тавром "росиянин" таки примитівні мов амеби?
Ну бежи вже, бежи до дому, на Парашу, на сечу "клінське" ти мабуть вже заробив. Коли зберешся знов визирнути з круглого отвору у підлозі своєй Параші шоб плюнуту гівном у захистників України то ретельнійше підготуйся та біль гівна набирай у пащю.
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25.05.2025 15:20 Ответить
Описав свої житлові умови,який санвузол,повсякденне харчування,поведінку з людьми-як з фільму жахів...
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25.05.2025 18:37 Ответить
ALEX 13 #375637

Дійсно...чого? Всі хто був кремлівським курсантом- всі під ковпаком кгб/фсб!!!

25.05.2025 11:43

Хто такі "кремлівські курсанти" ?
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25.05.2025 22:44 Ответить
А ця пані або дурепа або тупа парашна провокаторша, як і оце чмо ALEX 13 #375637
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25.05.2025 11:49 Ответить
а давай чисто психологічно!!! Ваші батьки на кацапщині... Брат... племінники... А Ви Головком..!!!! Будете бити по рідним? І друге!!! Довго б прожили ..і були б вільними Ваші батьки у рашці... якщо Ви були б військовим ЗСУ такого рангу? Тому і тримають кацапи Сирського за причинне місце.... І дуже міцно тримають...
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25.05.2025 12:34 Ответить
Так, були у вас на кацапщині, але їх вже нема. І я був у ЗСУ. У Головному командуванні ..... . І касаб, у нас нема племіник або племіниця, у нас небіж та небога. То вони небіжи давно окасабілись, такеж гіано людства як і всі росічни, і по ним бив би як по русне та манкуртам.
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25.05.2025 12:51 Ответить
... ти..дурноголове на хвіст собі наступи.... Грамотне... аж нікуди!!!)))) Та ще з головного командування......)))))). То й діло..дурноголове...що у тебе там може ??? !!! нікого і нема... тому ти такий хоробрий. А твої родичі.... з смердячої... давно переїхали в Україну? У 31-32.. не їх привезли у вагонах для скотини з брянської...смоленської та інших помийок?... Бо читаючи твої висери ( а ти тут знаменитість у висерах) ймовірно твоя кров смердить кацапщиною дуже сильно...))))
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25.05.2025 17:32 Ответить
Шо, пердолить? Це логічно шо таких як ти пердолить. Бо касабів завжди пердолить.
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25.05.2025 17:44 Ответить
Зольдат не в міру розійшовся від спожитої домашньої...
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25.05.2025 13:01 Ответить
Шо, касаб, пердолить?
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25.05.2025 13:20 Ответить
Двб.
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25.05.2025 17:25 Ответить
А де я писала що він працює на рашку ? Не писала. Але сам факт що навряд чи він буде по родичах, як і будь яка нормальна людина.
Коли це станеться, тоді і напишете що я була неправа.
А поки позатикайте роти.
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25.05.2025 12:11 Ответить
Наволоч зелена гнида московська, тобі мало 20% зданої серуватим кацапам території, деморалізованих створених серуватим кацапом котлами і безперспективними мясними штурмами з десятками тисяч вбитих українців, тисяч одиниць знищеної чи зданої кацапам техніки, тероризмом зеленого командного складу до підлеглих військових з відношенням гіршим ніж до рабів, системно дезорганізованих ЗСУ, де кожен більше не хоче опинитися під командуванням недоторканних мясників і зрадників, ніж боїться загарбників кацапів?
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25.05.2025 12:49 Ответить
20% території здав Зеленський та слуги наріда.
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25.05.2025 13:19 Ответить
Чиїми руками наказами і безпосереднім керівництвом? Фашисти колись також пробували відмазатись від відповідальності, тим що виконували наказ
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25.05.2025 14:15 Ответить
Наказами Верховного Головнокомандувача починаючи з травня 2019 року та указами монобільшості у ВР, тоб то слуг народа під безпосереднім керівництвом президента України В.О. Зеленського.
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25.05.2025 14:18 Ответить
Маніпуляція, перекручування, узагальнення, провокація.

Повний дебільний набір.
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25.05.2025 22:46 Ответить
В движении- просто зе бест!!
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25.05.2025 10:44 Ответить
zе бест!!
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25.05.2025 10:46 Ответить
по відіо я побачив як трощять зад ---а де знищення локомативу чи щоб не нариватися на ОТВЕТЕУ
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25.05.2025 11:00 Ответить
Там можна всі цистерни з пальним знищити не лише мізерних 3шт. Ще краще - знищити завод який виробляє кацапам пальне, було б бажання.
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25.05.2025 13:01 Ответить
Zae best! 👌
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25.05.2025 11:36 Ответить
Постой, паровоз, не стучите, колеса
Кондуктор, нажми на тормоза
Я к маменьке родной с последним приветом
Спешу показаться на глаза…
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25.05.2025 10:44 Ответить
Приехали, конечная...
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25.05.2025 10:45 Ответить
конченая...
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25.05.2025 10:48 Ответить
То була станція "Дерізай", пересадка касабів до потягу на концерт Кобзона.
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25.05.2025 11:05 Ответить
раз на три роки?
київ, другу ніч завалюють балістикою та дронами.
так бахає, що в холодильнику щось дзеленчить.
а у нас переможні реляції з приводу якогось поїзда?
всі поїзди повинні знищуватися!
узли маріуполя бердянська мелітополя, не хоче гру побомбити?
про ростов та таганрог взагалі мовчу.
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25.05.2025 10:49 Ответить
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25.05.2025 10:51 Ответить
Удар по заводу у Єльці: з'явилися супутникові фото
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25.05.2025 10:52 Ответить
це фото після ураження 23-го. На фото тільки частина теріторії заводу. На південь, тобто за верхньою частиною фото (фото зорієнтовано півднем уверх) ще є значно більші цехи цього заводу. Сподіваюсь 24-го прилетіло і туди.
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25.05.2025 12:28 Ответить
Доволі точно, до речі.
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25.05.2025 11:35 Ответить
Мабуть не усі відео викладають. Або їх немає, не записували.
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25.05.2025 11:36 Ответить
кілька вагонів теж поїзд, але розтрощили в даному випадку це занадто пафосно - поскубли.
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25.05.2025 13:52 Ответить
Мало цистерн. Мабуть, і дронів було небагато... Полум"я "тече" назустріч глядачу. Значить, там схил. Якби підпалили задні цистерни, їх неможливо було-б розчепить - бо полум"я пішло-б повз них, розігріваючи та підпалюючи нові. Але видно, дронів, на це, уже не було...
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25.05.2025 10:49 Ответить
З контексту зрозуміло що кацапня спокійно, величезними ешелонами возить вантажі в 50 км від фронту і нічого не боїться. Цей разовий комариний укус лиш те підкреслює...
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25.05.2025 10:57 Ответить
це вже щось. треба повторіть
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25.05.2025 10:59 Ответить
два рази
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25.05.2025 11:00 Ответить
А що там з чонгарськими приблудами? Так і залишилися прой...ними і не на часі ?
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25.05.2025 11:02 Ответить
Fresh wave of Russian strikes across Ukraine kills 12 - ВВС
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25.05.2025 11:02 Ответить
У кожній справі найголовніше це початок.
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25.05.2025 11:04 Ответить
А ще важливіше - не відкладувати цей початок на місяці та роки.
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25.05.2025 11:10 Ответить

..на окупованих українських землях взагалі не має бути вільного руху кацапської залізниці.. мости-шляхопроводи.. нехай постійно їх відновлюють-ремонтують.. якби подібна подія-атака сталася на мосту, то було би значно ефективніше, з більшими наслідками для кацапокупанта..
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25.05.2025 11:05 Ответить
Це вже повний пздц якщо рашисти вже потяги на окупованих територіях запустили. Чому не знищувались робітники і техніка коли рашисти будували ж/д? Може ще почекаємо коли вони і аеропорти запустять? Чи вже запустили а нам не кажуть? Територія не може вважатися остаточно втраченою допоки у окупантів горить земля під ногами. Тобто це зона бойових дій і територія по утилязації рашистів, даже якщо 100 років вона буде під окупантами. Але якщо рашисти вже почувають на ній як у себе вдома то це вже печалька
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25.05.2025 11:10 Ответить
добре б було так, але ми бачимо, що нічим.
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25.05.2025 11:40 Ответить
Хорошо, но мало! ЛОКОМОТИВЫ должны стать ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ, т.к. их на росии критически мало!
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25.05.2025 11:18 Ответить
Схоже на анімацію .
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25.05.2025 11:26 Ответить
Анимируй левой рукой!
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25.05.2025 11:38 Ответить
Тільки в твоє сурло !!!
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25.05.2025 12:29 Ответить
А пан Зайцев знает толк в извращениях!
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25.05.2025 12:43 Ответить
Так сер nickChemo, або nickChmo ! Можеш вже ковтнути.
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25.05.2025 13:39 Ответить
У тебя не только фамилия, но и мозги заячьи! (Да, простят меня зайцы)
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25.05.2025 15:26 Ответить
на відео я бачу 2 вагони палають, а в цей час гинуть цівільні українці в містах. на фронті не все гаразд. де відповідь по нпз, електростанціям чи зелений все просрав настільки, що вже немає чим. *******, ракетну програму зкрутив у 19 році, оманський договорняк реалізує. 73% де ваші мізки?
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25.05.2025 11:38 Ответить
Ніачьом
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25.05.2025 11:41 Ответить
ГУР та СБУ - це сили безпілотних систем? Це все чудово, а що там зі шпинунами та зрадниками та розвідкою? Чому не передати дрони в структуру, що повинна цим займатись по уставу? Я думаю, що це потрібно ГУРу та СБУ хоч якось показувати свою хоч якусь роботу.
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25.05.2025 12:16 Ответить
Як колись співав БГ

https://genius.com/14521700/Aquarium-train-on-fire/ Этот поезд в огне
И нам не на что больше жать
Этот поезд в огне
И нам некуда больше бежать
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25.05.2025 13:16 Ответить
Но яка краса. Через три роки побачили свинособачий пояг. Може й мости на Чонгарі колись побачать. Та ЛЄП, котру тягнуть обом нашу єлектрику воровати.
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25.05.2025 13:34 Ответить
Залічнизну дорогу на ТОТ чи не кожен день можна зносити ракетами типу "хамас"...
У нас що катанка закінчилась? труби вже не виробляємо?
У одного рудого олігарха комбінатів вистачить, щоб залити усю лінію фронту залізними фортифікаціями, на 50км ширини...
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25.05.2025 15:03 Ответить
Платити рудому олігарху за замовлення ви будете?
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25.05.2025 15:18 Ответить
на час військового стану, всі підприємства націоналізуються!
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25.05.2025 15:29 Ответить
Націоналізувати ви будете? Чи не бачите, що чинна влада тільки вигляд робить, що воює?
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25.05.2025 16:06 Ответить
- Одни боялись Пью, другие - Билли Бонса, а меня… хе-хе… меня боялся сам Флинт!

ти, хоч віддупляєш, що запитав?
у кого піднімуться очі, навіть подумати в голос про хазяїна україни ахметова?
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25.05.2025 16:17 Ответить
По перше, ви не "тикайте" незнайомим. По друге, перечитайте те, шо ви зара написали; перше другому заперечує.
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26.05.2025 08:37 Ответить
а ти шо, обідився?
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26.05.2025 08:45 Ответить
Схоже, на людей, на кшталт вас, гріх ображатися.
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26.05.2025 13:30 Ответить
Та це було риторичне питання.
Можливості перемогти русню у нас є, а ось командирів немає.
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25.05.2025 17:33 Ответить
Починати треба з локомотива.
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25.05.2025 15:16 Ответить
Гарно горить
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25.05.2025 15:58 Ответить
якась незрозуміла нарізка різних відео від будьонова.
спочатку якісь цистерни, а потім чомусь звичайні вже вагони....
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25.05.2025 17:32 Ответить
Відео незрозуміле, нарізка різних епізодів про дану подію нічого не розказує.Тип таких відео легко монтується за допомогою Відеомастер
Але подія-доказ одному,що колії і вагони,як логістику ворога,можна і треба бити.
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25.05.2025 19:14 Ответить
"зрелищные кадры боевой операции"

Да не, это к сожалению, уровень партизанских отрядов. Где ракетные удары, где раскиданные вагоны, где разбитое вообще по всей длине полотно...

"Железнодорожное снабжение нарушено", но завтра уже снова заработает.
Грустно это все.
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26.05.2025 01:36 Ответить
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