Бойцы 414-й ОБрУБАС дронами сожгли два танка оккупантов. ВИДЕО
Пилот подразделения WORMBUSTERS 414-й ОБрУБАС "Птицы Мадьяра" успешно остановили и сожгли два танка врага.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий24.05.2025 01:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий24.05.2025 08:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Andrii Hluschenko
показать весь комментарий25.05.2025 00:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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