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Бойцы 414-й ОБрУБАС дронами сожгли два танка оккупантов. ВИДЕО

Пилот подразделения WORMBUSTERS 414-й ОБрУБАС "Птицы Мадьяра" успешно остановили и сожгли два танка врага.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские защитники обнаружили в укрытии и сожгли российский танк Т-72БЗ на Лиманском направлении. ВИДЕО

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танк (2269) дроны (4055) война в Украине (4510)


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24.05.2025 01:44 Ответить
Ніяк не можу зрозуміть - ЩО НИМИ РУХАЄ? Жадоба грошей? Чи "заградотряди" підпирають? Невже це сильніше, ніж бажання жить?
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24.05.2025 08:04 Ответить
Русня эту гамнотехнику опять наклепает. Надо уничтожать их живую силу. Не 1000 в день а 4 тысячи. Вот тогда будет смысл.
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25.05.2025 00:55 Ответить
 
 