Украинские защитники обнаружили в укрытии и сожгли российский танк Т-72БЗ на Лиманском направлении. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха на Лиманском направлении сожгли российский танк Т-72БЗ с боекомплектом в укрытии.

Известно, что бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады обнаружили этот танк: он регулярно выезжал работать по переднему краю с укрытой огневой позиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг регулярно пополнял запасы для ведения огневой активности. Присутствие воды четко указывает - позиция живая. Свежие накаты, следы от техники и катки подсказывают - место активно использовалось недавно. Танк, обвешанный всем возможным - от активной брони до кучи всякого лома - получил прямое попадание кумулятивным боеприпасом", - добавили воины.

