РУС
Украинские защитники обнаружили в укрытии и сожгли российский танк Т-72БЗ на Лиманском направлении. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха на Лиманском направлении сожгли российский танк Т-72БЗ с боекомплектом в укрытии.

Известно, что бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады обнаружили этот танк: он регулярно выезжал работать по переднему краю с укрытой огневой позиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг регулярно пополнял запасы для ведения огневой активности. Присутствие воды четко указывает - позиция живая. Свежие накаты, следы от техники и катки подсказывают - место активно использовалось недавно. Танк, обвешанный всем возможным - от активной брони до кучи всякого лома - получил прямое попадание кумулятивным боеприпасом", - добавили воины.

Смотрите: Наши защитники нанесли удары по технике, антеннам, фортификациям, позициям и местам скопления россиян. ВИДЕО

танк (2301) уничтожение (7739) 53 отдельная механизированная бригада (131) 81 отдельная аэромобильная бригада (72)
І таких йолопів українці не здатні перемогти?
19.05.2025 21:37 Ответить
Кацапи четвертий рік б'ються головою об Донецьку область і кажуть що це по плану.
19.05.2025 21:56 Ответить
На оптоволокні
20.05.2025 02:09 Ответить
..ювелірррррр!!))
20.05.2025 02:51 Ответить
Судячи з купи ящиків - там у них позиція "відстою" та перезарядки, була облаштована вже давно. Цікавіше інше - ящики не пофарбовані! А це значить, що снаряди не зі складів, чи арсеналів, а пряио з заводу! Сосна, на дошках, ще сира. Клепають снаряди, тару, швидко комплектують і женуть на фронт... Не до накопичення запасів їм...
20.05.2025 04:02 Ответить
Холоднокровності та влучності оператора БПЛА можна позаздрити
20.05.2025 12:39 Ответить
Двіжуха)
20.05.2025 18:20 Ответить
 
 