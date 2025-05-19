4 227 7
Украинские защитники обнаружили в укрытии и сожгли российский танк Т-72БЗ на Лиманском направлении. ВИДЕО
Пилоты подразделения "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха на Лиманском направлении сожгли российский танк Т-72БЗ с боекомплектом в укрытии.
Известно, что бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады обнаружили этот танк: он регулярно выезжал работать по переднему краю с укрытой огневой позиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг регулярно пополнял запасы для ведения огневой активности. Присутствие воды четко указывает - позиция живая. Свежие накаты, следы от техники и катки подсказывают - место активно использовалось недавно. Танк, обвешанный всем возможным - от активной брони до кучи всякого лома - получил прямое попадание кумулятивным боеприпасом", - добавили воины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Eugen Sсhorf
показать весь комментарий19.05.2025 21:37 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sergei M #570318
показать весь комментарий19.05.2025 21:56 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Vlad Intro
показать весь комментарий20.05.2025 02:09 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
stranger stranger
показать весь комментарий20.05.2025 02:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий20.05.2025 04:02 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Влад Кашин
показать весь комментарий20.05.2025 12:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Олег Фендак
показать весь комментарий20.05.2025 18:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль