Українські оборонці виявили в укритті та спалили російський танк Т-72БЗ на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Пілоти підрозділу "Signum" 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха на Лиманському напрямку спалили російський танк Т-72БЗ з боєкомплектом в укритті.
Відомо, що бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади виявили цей танк: він регулярно виїжджав працювати по передньому краю з укритої вогневої позиції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог регулярно поповнював запаси для ведення вогневої активності. Присутність води чітко вказує — позиція жива. Свіжі накати, сліди від техніки та котки підказують — місце активно використовувалося нещодавно. Танк, обвішаний усім можливим — від активної броні до купи всякого брухту — отримав пряме влучання кумулятивним боєприпасом", - додали воїни.
Eugen Sсhorf
Sergei M #570318
Vlad Intro
stranger stranger
Яр Холодний
Влад Кашин
Олег Фендак
