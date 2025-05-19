УКР
Українські оборонці виявили в укритті та спалили російський танк Т-72БЗ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Signum" 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха на Лиманському напрямку спалили російський танк Т-72БЗ з боєкомплектом в укритті.

Відомо, що бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади виявили цей танк: він регулярно виїжджав працювати по передньому краю з укритої вогневої позиції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог регулярно поповнював запаси для ведення вогневої активності. Присутність води чітко вказує — позиція жива. Свіжі накати, сліди від техніки та котки підказують — місце активно використовувалося нещодавно. Танк, обвішаний усім можливим — від активної броні до купи всякого брухту — отримав пряме влучання кумулятивним боєприпасом", - додали воїни.

танк (2113) знищення (8053) 53 окрема механізована бригада (132) 81 окрема аеромобільна бригада (73)
І таких йолопів українці не здатні перемогти?
19.05.2025 21:37 Відповісти
Кацапи четвертий рік б'ються головою об Донецьку область і кажуть що це по плану.
19.05.2025 21:56 Відповісти
На оптоволокні
20.05.2025 02:09 Відповісти
..ювелірррррр!!))
20.05.2025 02:51 Відповісти
Судячи з купи ящиків - там у них позиція "відстою" та перезарядки, була облаштована вже давно. Цікавіше інше - ящики не пофарбовані! А це значить, що снаряди не зі складів, чи арсеналів, а пряио з заводу! Сосна, на дошках, ще сира. Клепають снаряди, тару, швидко комплектують і женуть на фронт... Не до накопичення запасів їм...
20.05.2025 04:02 Відповісти
Холоднокровності та влучності оператора БПЛА можна позаздрити
20.05.2025 12:39 Відповісти
Двіжуха)
20.05.2025 18:20 Відповісти
 
 