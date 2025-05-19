Українські оборонці виявили в укритті та спалили російський танк Т-72БЗ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Signum" 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха на Лиманському напрямку спалили російський танк Т-72БЗ з боєкомплектом в укритті.

Відомо, що бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади виявили цей танк: він регулярно виїжджав працювати по передньому краю з укритої вогневої позиції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог регулярно поповнював запаси для ведення вогневої активності. Присутність води чітко вказує — позиція жива. Свіжі накати, сліди від техніки та котки підказують — місце активно використовувалося нещодавно. Танк, обвішаний усім можливим — від активної броні до купи всякого брухту — отримав пряме влучання кумулятивним боєприпасом", - додали воїни.

