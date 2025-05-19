Наші захисники завдали ударів по техніці, антенах, фортифікаціях, позиціях і місцях скупчення росіян. ВIДЕО

Прикордонники комендатури "Шквал" завдали ударів дронами по ворожій техніці, антенах, wifi–мостах, фортифікаціях, позиціях і місцях скупчення противника. Також воїнам вдалося перехопити близько десятка ворожих БпЛА на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

