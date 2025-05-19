1 930 0
Наши защитники нанесли удары по технике, антеннам, укреплениям, позициям и местам скопления россиян. ВИДЕО
Пограничники комендатуры "Шквал" нанесли удары дронами по вражеской технике, антеннам, wifi-мостам, фортификациям, позициям и местам скопления противника. Также воинам удалось перехватить около десятка вражеских БпЛА на Луганщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
