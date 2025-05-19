РУС
Наши защитники нанесли удары по технике, антеннам, укреплениям, позициям и местам скопления россиян. ВИДЕО

Пограничники комендатуры "Шквал" нанесли удары дронами по вражеской технике, антеннам, wifi-мостам, фортификациям, позициям и местам скопления противника. Также воинам удалось перехватить около десятка вражеских БпЛА на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

Смотрите: Пограничники уничтожили два склада с БК и пункт управления вражескими дронами на Волчанском направлении. ВИДЕО

армия РФ Госпогранслужба уничтожение
