Пограничники уничтожили два склада с БК и пункт управления вражескими дронами на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" атакуют врага на Волчанском направлении. Дронари и минометчики нанесли серии точных ударов по опорным пунктам противника. В частности, "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" уничтожили два склада с БК и пункт управления вражескими дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

Смотрите: Силы обороны поразили БТР-МД "Ракушка" и бронированный тягач БТС-4В противника в Часовом Яру. ВИДЕО

