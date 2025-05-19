Пограничники уничтожили два склада с БК и пункт управления вражескими дронами на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" атакуют врага на Волчанском направлении. Дронари и минометчики нанесли серии точных ударов по опорным пунктам противника. В частности, "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" уничтожили два склада с БК и пункт управления вражескими дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

