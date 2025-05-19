1 522 0
Пограничники уничтожили два склада с БК и пункт управления вражескими дронами на Волчанском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" атакуют врага на Волчанском направлении. Дронари и минометчики нанесли серии точных ударов по опорным пунктам противника. В частности, "воздушные охотники" РУБпАК "Фурия" уничтожили два склада с БК и пункт управления вражескими дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль