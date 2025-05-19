РУС
Силы обороны поразили БТР-МД "Ракушка" и бронированный тягач БТС-4В противника в Часовом Яре. ВИДЕО

Бойцы 427-го отдельного полка беспилотных систем "Рарог" в Часовом Яре уничтожили БТР-МД "Ракушка" и бронированный тягач БТС-4В противника.

Оборона Часова Яра продолжается уже не один месяц, штурмовые действия не утихают. Оккупанты пытаются прорваться, но наши защитники сдерживают врага, сообщает Цензор.НЕТ.

гарно горять орчї будки...
19.05.2025 19:05 Ответить
Гарно... Але це не "бойові" одиниці, а "допоміжні"... "Ракушка" - просто "броньоване корито" для перевезення "задниць"...Вона прийшла на заміну БТР-Д. Так той був пропрацьований в десятку модифікацій - і зенітний( 4 модифікації), і протитанковий, і мінометний... А це корито може служить лише "командно-штабною машиною", "санітаркою", та для доставки піхоти на поле бою. Судячи з відсутності зовнішніх антен зв"язку та знаків "Червоного хреста" - це просто "броньована вантажівка на гусеницях".
І тягач - теж "бородатий"... Розроблений на базі ще Т-44... Це "синок" танка Т-34 (його післявоєнна версія). Найпізніший варіант - на базі Т-55. На ньому служили ті люди, які зараз мають вже дорослих внуків... У мене сусід по дому - колишній механік-водій Т-55. Так вже правнуків побачив...
20.05.2025 04:29 Ответить
Сподіваюсь, що разом з молюсками!
19.05.2025 19:06 Ответить
це чудово, а тим часом москалі знову просунулися...
19.05.2025 19:37 Ответить
Та не просто уразили, а знищили! Слава ЗСУ!
19.05.2025 21:50 Ответить
 
 