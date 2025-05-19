4 361 5
Силы обороны поразили БТР-МД "Ракушка" и бронированный тягач БТС-4В противника в Часовом Яре. ВИДЕО
Бойцы 427-го отдельного полка беспилотных систем "Рарог" в Часовом Яре уничтожили БТР-МД "Ракушка" и бронированный тягач БТС-4В противника.
Оборона Часова Яра продолжается уже не один месяц, штурмовые действия не утихают. Оккупанты пытаются прорваться, но наши защитники сдерживают врага, сообщает Цензор.НЕТ.
І тягач - теж "бородатий"... Розроблений на базі ще Т-44... Це "синок" танка Т-34 (його післявоєнна версія). Найпізніший варіант - на базі Т-55. На ньому служили ті люди, які зараз мають вже дорослих внуків... У мене сусід по дому - колишній механік-водій Т-55. Так вже правнуків побачив...