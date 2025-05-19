2 004 2
Воины 81-й ОАМБр уничтожили танк, БМП, связь и средства коммуникации, а также склады с боекомплектом россиян. ВИДЕО
На Северском направлении бойцы 2-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады уничтожили танк, БМП оккупантов.
Также воины уничтожили связь и средства коммуникации, а также склады с боекомплектом россиян, сообщает Цензор.НЕТ.
Ігор Смотренко
Дмитрий Питалов
