Воины 81-й ОАМБр уничтожили танк, БМП, связь и средства коммуникации, а также склады с боекомплектом россиян. ВИДЕО

На Северском направлении бойцы 2-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады уничтожили танк, БМП оккупантов.

Также воины уничтожили связь и средства коммуникации, а также склады с боекомплектом россиян, сообщает Цензор.НЕТ.

19.05.2025 19:43 Ответить
Маю надію, що те що залишилось на останньому кадрі було добите,..
показать весь комментарий
19.05.2025 22:09 Ответить
 
 