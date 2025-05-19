УКР
Воїни 81 ОАМБр знищили танк, БМП, зв’язок і засоби комунікації, а також склади з боєкомплектом росіян. ВIДЕО

На Сіверському напрямку бійці 2-го аеромобільного батальйону 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищили танк, БМП окупантів.

Також воїни уразили зв’язок і засоби комунікації, а також склади з боєкомплектом росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: У результаті удару бійців 5 ОШБр в окупантів палає бронетехніка, а також знищені укриття. ВIДЕО

армія рф (18526) знищення (8053) 81 окрема аеромобільна бригада (73)
19.05.2025 19:43 Відповісти
Маю надію, що те що залишилось на останньому кадрі було добите,..
показати весь коментар
19.05.2025 22:09 Відповісти
 
 