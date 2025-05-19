2 004 2
Воїни 81 ОАМБр знищили танк, БМП, зв’язок і засоби комунікації, а також склади з боєкомплектом росіян. ВIДЕО
На Сіверському напрямку бійці 2-го аеромобільного батальйону 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищили танк, БМП окупантів.
Також воїни уразили зв’язок і засоби комунікації, а також склади з боєкомплектом росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.
