У результаті удару бійців 5 ОШБр в окупантів палає бронетехніка, а також знищені укриття. ВIДЕО

На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили бронетехніку, укріплення та піхоту противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

Також дивіться: Воїни 5 ОШБр уразили російську піхоту на квадроциклі, укріплення, техніку та засоби зв’язку окупантів. ВIДЕО

армія рф (18526) знищення (8053) 5 ОШБр (137)
