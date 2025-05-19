2 678 1
У результаті удару бійців 5 ОШБр в окупантів палає бронетехніка, а також знищені укриття. ВIДЕО
На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили бронетехніку, укріплення та піхоту противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.
