УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9551 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 685 3

Воїни 5 ОШБр уразили російську піхоту на квадроциклі, укріплення, техніку та засоби зв’язку окупантів. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили російську піхоту на квадроциклі, укріплення, техніку та засоби звʼязку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

Дивіться: Наші воїни зафіксували нову "дорогу смерті" на Покровському напрямку: десятки тіл росіян валяються серед поля. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18491) ліквідація (4361) 5 ОШБр (137)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велика їм подяка за службу!
показати весь коментар
14.05.2025 21:23 Відповісти
П'ята? Як завжди, на "відмінно"!!! 5+)
показати весь коментар
14.05.2025 22:28 Відповісти
палити чермет по 3 дирни на корч це досягнення?
показати весь коментар
14.05.2025 22:53 Відповісти
 
 