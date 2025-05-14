3 685 3
Воїни 5 ОШБр уразили російську піхоту на квадроциклі, укріплення, техніку та засоби зв’язку окупантів. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили російську піхоту на квадроциклі, укріплення, техніку та засоби звʼязку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.
Сашка Днепр
14.05.2025 21:23
Владислав Сварчевський
14.05.2025 22:28
Scander Bek
14.05.2025 22:53
