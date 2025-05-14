Наші воїни зафіксували нову "дорогу смерті" на Покровському напрямку: десятки тіл росіян валяються серед поля. ВIДЕО

Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України зафіксували нову "дорогу смерті" на Покровському напрямку.

Йдеться про короткий відрізок місцевості — менш ніж 300 метрів — де українські підрозділи виявили десятки тіл російських військових, що були ліквідовані під час безуспішних штурмів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Попри щоденні втрати, окупанти продовжують перекидати нові сили для спроб захоплення чергового клаптика посадки чи залишків зруйнованого села. Бої тривають з надзвичайною інтенсивністю, і кількість загиблих противників щодня зростає.

Українські військові фіксують, що втрати серед штурмових груп РФ на цій ділянці фронту стали системними. Більшість спроб прориву закінчуються тотальним знищенням живої сили противника ще на підступах до лінії зіткнення.

