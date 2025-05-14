УКР
Наші воїни зафіксували нову "дорогу смерті" на Покровському напрямку: десятки тіл росіян валяються серед поля. ВIДЕО

Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України зафіксували нову "дорогу смерті" на Покровському напрямку.

Йдеться про короткий відрізок місцевості — менш ніж 300 метрів — де українські підрозділи виявили десятки тіл російських військових, що були ліквідовані під час безуспішних штурмів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Попри щоденні втрати, окупанти продовжують перекидати нові сили для спроб захоплення чергового клаптика посадки чи залишків зруйнованого села. Бої тривають з надзвичайною інтенсивністю, і кількість загиблих противників щодня зростає.

Українські військові фіксують, що втрати серед штурмових груп РФ на цій ділянці фронту стали системними. Більшість спроб прориву закінчуються тотальним знищенням живої сили противника ще на підступах до лінії зіткнення.

Гарно лежать хорошиє рускіє. Душу гріє.
14.05.2025 20:17 Відповісти
Гарне відео- дивився би і дивився 🫠
14.05.2025 20:21 Відповісти
Якось гарно стало на душi и захотiлось спiвати та спiвати 😁
14.05.2025 20:38 Відповісти
Гарно лежать хорошиє рускіє. Душу гріє.
14.05.2025 20:17 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
15.05.2025 15:02 Відповісти
Гарне відео- дивився би і дивився 🫠
14.05.2025 20:21 Відповісти
House of the Risin' Sun ?
14.05.2025 20:36 Відповісти
Якось гарно стало на душi и захотiлось спiвати та спiвати 😁
14.05.2025 20:38 Відповісти
Like ...Oh no! This is the road to hell..... from Chris Rea?
Me too.
15.05.2025 00:46 Відповісти
Дехто встиг пройти повз кладовище - але не далеко....
14.05.2025 20:43 Відповісти
А в минулому році на цьому полі ще косили соняшник. Як же ці тварюки задовбали!
14.05.2025 20:47 Відповісти
Каzапські дохляки.
14.05.2025 20:49 Відповісти
Вони красиво йшли....
14.05.2025 20:54 Відповісти
і дуже організовано полягали ...
14.05.2025 22:13 Відповісти
Це до врожаю хробаків...
14.05.2025 21:06 Відповісти
Можно сказать, многоквартирный дом заселили, в Киеве. Теоретически.
14.05.2025 21:22 Відповісти
🤣👍
14.05.2025 22:14 Відповісти
Тропа свинособак?

Не ходив би ти касаб в Україну.
В Україне бандери,
В Україне ПравоСеки,
В Україне ужасні Гострі Картузи
Будут вас вбивать!
14.05.2025 21:35 Відповісти
Gute Nacht, orki!
14.05.2025 21:50 Відповісти
Під Покровськом/Мирноградом насправді зараз все не дуже добре. М'яко кажучи...
14.05.2025 21:50 Відповісти
14.05.2025 22:05 Відповісти
Навіщо вони дохнуть? Їм це подобається?
14.05.2025 22:11 Відповісти
Эта цєль жисті "ні за грош"...
14.05.2025 22:49 Відповісти
Гарний музичний супровід.
14.05.2025 23:03 Відповісти
це ж якими заляканими і нечуттєвими потрібно бути щоб іти повз трупів і не спробувать втекти. ну ладно один чи троє. але коли йдеш повз десятого то повинен зрозуміти що з цим шляхом щось не так.
14.05.2025 23:25 Відповісти
Трава гарно росте
15.05.2025 00:30 Відповісти
...Oh no! This is the road to hell..... (Chris Rea)
15.05.2025 00:43 Відповісти
Дякую ЗСУ
15.05.2025 09:27 Відповісти
Кросівоє!!!
15.05.2025 09:32 Відповісти
Так це, отой шлях московитів, до Стамбулу, на переговори??!!
Тому ******, і обгадився з переляку!!??
15.05.2025 09:34 Відповісти
Пізнаю "рідні" донецькі краєвиди: кладовище і столи для бухання на могилах займають на кладовищі чи не більше місця, ніж самі могили. Бо все для бухаріка повинно бути зручно! А бухаються там на пасху на кладовищі всіма родинами з ранку до вечора. А ще хрести повинні бути широкими і нижня перекладина - не високо аби була - що стопки на них добре стояли і цукерки з яйцями та печивом зручно лежали для дітвори, яка цілий день носиться і збирає.
15.05.2025 11:41 Відповісти
 
 