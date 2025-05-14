РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10061 посетитель онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
12 599 29

Наши воины зафиксировали новую "дорогу смерти" на Покровском направлении: десятки тел россиян валяются среди поля. ВИДЕО

Операторы беспилотников группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины зафиксировали новую "дорогу смерти" на Покровском направлении.

Речь идет о коротком отрезке местности - менее 300 метров - где украинские подразделения обнаружили десятки тел российских военных, которые были ликвидированы во время безуспешных штурмов, сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на ежедневные потери, оккупанты продолжают перебрасывать новые силы для попыток захвата очередного клочка посадки или остатков разрушенного села. Бои продолжаются с чрезвычайной интенсивностью, и количество погибших противников ежедневно растет.

Украинские военные фиксируют, что потери среди штурмовых групп РФ на этом участке фронта стали системными. Большинство попыток прорыва заканчиваются тотальным уничтожением живой силы противника еще на подступах к линии соприкосновения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую гаубицу, которая вела огонь по нашим позициям, и радиоэлектронную станцию. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20339) ликвидация (3972) Национальная гвардия (2207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Гарно лежать хорошиє рускіє. Душу гріє.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:17 Ответить
+24
Гарне відео- дивився би і дивився 🫠
показать весь комментарий
14.05.2025 20:21 Ответить
+21
Якось гарно стало на душi и захотiлось спiвати та спiвати 😁
показать весь комментарий
14.05.2025 20:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарно лежать хорошиє рускіє. Душу гріє.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:17 Ответить
добре хоч люди не пострадали
показать весь комментарий
15.05.2025 15:02 Ответить
Гарне відео- дивився би і дивився 🫠
показать весь комментарий
14.05.2025 20:21 Ответить
House of the Risin' Sun ?
показать весь комментарий
14.05.2025 20:36 Ответить
Якось гарно стало на душi и захотiлось спiвати та спiвати 😁
показать весь комментарий
14.05.2025 20:38 Ответить
Like ...Oh no! This is the road to hell..... from Chris Rea?
Me too.
показать весь комментарий
15.05.2025 00:46 Ответить
Дехто встиг пройти повз кладовище - але не далеко....
показать весь комментарий
14.05.2025 20:43 Ответить
А в минулому році на цьому полі ще косили соняшник. Як же ці тварюки задовбали!
показать весь комментарий
14.05.2025 20:47 Ответить
Каzапські дохляки.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:49 Ответить
Вони красиво йшли....
показать весь комментарий
14.05.2025 20:54 Ответить
і дуже організовано полягали ...
показать весь комментарий
14.05.2025 22:13 Ответить
Це до врожаю хробаків...
показать весь комментарий
14.05.2025 21:06 Ответить
Можно сказать, многоквартирный дом заселили, в Киеве. Теоретически.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:22 Ответить
🤣👍
показать весь комментарий
14.05.2025 22:14 Ответить
Тропа свинособак?

Не ходив би ти касаб в Україну.
В Україне бандери,
В Україне ПравоСеки,
В Україне ужасні Гострі Картузи
Будут вас вбивать!
показать весь комментарий
14.05.2025 21:35 Ответить
Gute Nacht, orki!
показать весь комментарий
14.05.2025 21:50 Ответить
Під Покровськом/Мирноградом насправді зараз все не дуже добре. М'яко кажучи...
показать весь комментарий
14.05.2025 21:50 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 22:05 Ответить
Навіщо вони дохнуть? Їм це подобається?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:11 Ответить
Эта цєль жисті "ні за грош"...
показать весь комментарий
14.05.2025 22:49 Ответить
Гарний музичний супровід.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:03 Ответить
це ж якими заляканими і нечуттєвими потрібно бути щоб іти повз трупів і не спробувать втекти. ну ладно один чи троє. але коли йдеш повз десятого то повинен зрозуміти що з цим шляхом щось не так.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:25 Ответить
Трава гарно росте
показать весь комментарий
15.05.2025 00:30 Ответить
...Oh no! This is the road to hell..... (Chris Rea)
показать весь комментарий
15.05.2025 00:43 Ответить
Дякую ЗСУ
показать весь комментарий
15.05.2025 09:27 Ответить
Кросівоє!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 09:32 Ответить
Так це, отой шлях московитів, до Стамбулу, на переговори??!!
Тому ******, і обгадився з переляку!!??
показать весь комментарий
15.05.2025 09:34 Ответить
Пізнаю "рідні" донецькі краєвиди: кладовище і столи для бухання на могилах займають на кладовищі чи не більше місця, ніж самі могили. Бо все для бухаріка повинно бути зручно! А бухаються там на пасху на кладовищі всіма родинами з ранку до вечора. А ще хрести повинні бути широкими і нижня перекладина - не високо аби була - що стопки на них добре стояли і цукерки з яйцями та печивом зручно лежали для дітвори, яка цілий день носиться і збирає.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:41 Ответить
 
 