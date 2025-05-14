Наши воины зафиксировали новую "дорогу смерти" на Покровском направлении: десятки тел россиян валяются среди поля. ВИДЕО

Операторы беспилотников группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины зафиксировали новую "дорогу смерти" на Покровском направлении.

Речь идет о коротком отрезке местности - менее 300 метров - где украинские подразделения обнаружили десятки тел российских военных, которые были ликвидированы во время безуспешных штурмов, сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на ежедневные потери, оккупанты продолжают перебрасывать новые силы для попыток захвата очередного клочка посадки или остатков разрушенного села. Бои продолжаются с чрезвычайной интенсивностью, и количество погибших противников ежедневно растет.

Украинские военные фиксируют, что потери среди штурмовых групп РФ на этом участке фронта стали системными. Большинство попыток прорыва заканчиваются тотальным уничтожением живой силы противника еще на подступах к линии соприкосновения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую гаубицу, которая вела огонь по нашим позициям, и радиоэлектронную станцию. ВИДЕО