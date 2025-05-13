РУС
Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую гаубицу, которая вела огонь по нашим позициям, и радиоэлектронную станцию. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Национальной гвардии Украины нанесли очередной точный удар по технике российских захватчиков.

В результате успешной операции были уничтожены вражеская гаубица, которая вела огонь по украинским позициям, радиоэлектронная станция, которая глушила сигналы украинских беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 5 ОШБр поразили вражескую пехоту, пушки, мотоцикл, укрепления и средства связи противника. ВИДЕО

Дай, Боже, натхнення й сил нашим воїнам!
13.05.2025 16:33 Ответить
ГУР показало, як використовує ракети С-200 для ударів по окупантах.

https://mezha.media/oboronka/gur-s-200-udari-po-okupantah-301894/
13.05.2025 16:41 Ответить
 
 