Бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую гаубицу, которая вела огонь по нашим позициям, и радиоэлектронную станцию. ВИДЕО
Пилоты FPV-дронов Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Национальной гвардии Украины нанесли очередной точный удар по технике российских захватчиков.
В результате успешной операции были уничтожены вражеская гаубица, которая вела огонь по украинским позициям, радиоэлектронная станция, которая глушила сигналы украинских беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ.
