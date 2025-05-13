РУС
Воины 5 ОШБр нанесли удар по вражеской пехоте, орудиям, мотоциклу, укреплениям и средствам связи противника. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады поразили вражескую пехоту, орудия, мотоцикл, укрепления и средства связи противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

Читайте: С начала суток произошло 69 боестолкновений, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

армия РФ (20331) ликвидация (3971) 5 ОШБр (135)
Дякуємо киянам! Так тримати й надалі!
показать весь комментарий
13.05.2025 18:30 Ответить
 
 