2 285 1
Воины 5 ОШБр нанесли удар по вражеской пехоте, орудиям, мотоциклу, укреплениям и средствам связи противника. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады поразили вражескую пехоту, орудия, мотоцикл, укрепления и средства связи противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Михайло Іванович Мельничук #597693
показать весь комментарий13.05.2025 18:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль