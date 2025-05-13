УКР
Воїни 5 ОШБр уразили ворожу піхоту, гармати, мотоцикл, укріплення та засоби зв’язку противника. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади уразили ворожу піхоту, гармати, мотоцикл, укріплення та засоби зв’язку противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

Читайте: Від початку доби відбулося 69 боєзіткнень, на шести напрямках бої тривають, - Генштаб

армія рф (18483) ліквідація (4360) 5 ОШБр (137)
Дякуємо киянам! Так тримати й надалі!
13.05.2025 18:30 Відповісти
 
 