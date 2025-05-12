Від початку доби відбулося 69 боєзіткнень, на шести напрямках бої тривають, - Генштаб

Станом на цей час на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб штурмів, наразі 23 атаки противника відбито.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 12 травня.

Удари РФ по території України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Архипівка, Клюси Чернігівської області; Проходи, Олександрівка, Старикове, Братениця, Марчихина Буда, Славгород Сумської області. Авіаудару зазнали Бояро-Лежачі Сумської області.

Обстановка на Харківщині

Одну атаку ворога відбивають українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців, в напрямках Піщаного та Новоосинового.

Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена долина та в напрямку Ольгівки, два боєзіткненя тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив п’ять наступальних дій у районах Білогорівки та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів поблизу Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямках Зорі і Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Авіаударів зазнали Полтавка та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок, три тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя та Високого.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три штурмові дії ворога в районах Малої Токмачки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

Обстановка в Курській області

На Курському напрямку з початку доби відбулося шість боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 10 КАБ, та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

Як додали в Генштабі, на решті напрямків особливих змін не відбулося.