Окупанти попри "перемир’я" 10 травня спробували штурмувати на Куп’янському напрямку. Бійці 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" відбили атаку

Російські війська прогнозовано не дотримувалися триденного "перемир’я", оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як зазначається, 10 травня окупанти спробували здійснити штурм у зоні відповідальності 15 бригади НГУ "Кара-Даг" на Куп'янському напрямку. Щоб швидше дістатись до позицій гвардійців, ворожа піхота використала мотоцикли.

"Та бійці "Кара-Дагу" були готові до відбиття штурму. З використанням усіх доступних вогневих засобів вони почали методично знищувати окупантів-штурмовиків. В результаті російський натиск було відбито, а десять "пекельних вершників" відправилися за своєю пропискою – тобто, до пекла", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також були знищені дев’ять мотоциклів ворога.