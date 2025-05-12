Оккупанты, несмотря на "перемирие" 10 мая, попытались штурмовать на Купянском направлении. Бойцы 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" отбили атаку

Российские войска прогнозируемо не придерживались трехдневного "перемирия", объявленного российским диктатором Владимиром Путиным ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает ОТГ "Харьков", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 10 мая оккупанты попытались осуществить штурм в зоне ответственности 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении. Чтобы быстрее добраться до позиций гвардейцев, вражеская пехота использовала мотоциклы.

"Но бойцы "Кара-Дага" были готовы к отражению штурма. С использованием всех доступных огневых средств они начали методично уничтожать оккупантов-штурмовиков. В результате российский натиск был отбит, а десять "адских всадников" отправились по своей прописке - то есть, в ад", - говорится в сообщении.

Сообщается, что также были уничтожены девять мотоциклов врага.