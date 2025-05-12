С начала суток произошло 69 боестолкновений, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

По состоянию на это время на фронте произошло 69 боевых столкновений. На Покровском направлении российские захватчики осуществили 29 попыток штурмов, сейчас 23 атаки противника отбиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 12 мая.

Удары РФ по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Архиповка, Клюсы Черниговской области; Проходы, Александровка, Стариково, Братеница, Марчихина Буда, Славгород Сумской области. Авиаудару подверглись Бояро-Лежачие Сумской области.

Обстановка на Харьковщине

Одну атаку врага отбивают украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев, в направлениях Песчаного и Новоосинового.

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая долина и в направлении Ольговки, два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник проводил пять наступательных действий в районах Белогоровки и Григорьевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часова Яра.

На Торецком направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов вблизи Дилиевки.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлениях Зари и Попова Яра. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки противника. Авиаударам подверглись Полтавка и Покровск.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок, продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары в районах Гуляйполя и Высокого.

На Ореховском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия врага в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

Обстановка в Курской области

На Курском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 10 КАБ, и осуществил 161 артиллерийский обстрел, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Как добавили в Генштабе, на остальных направлениях особых изменений не произошло.