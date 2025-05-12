С начала суток произошло 69 боестолкновений, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб
По состоянию на это время на фронте произошло 69 боевых столкновений. На Покровском направлении российские захватчики осуществили 29 попыток штурмов, сейчас 23 атаки противника отбиты.
об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 12 мая.
Удары РФ по территории Украины
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Архиповка, Клюсы Черниговской области; Проходы, Александровка, Стариково, Братеница, Марчихина Буда, Славгород Сумской области. Авиаудару подверглись Бояро-Лежачие Сумской области.
Обстановка на Харьковщине
Одну атаку врага отбивают украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев, в направлениях Песчаного и Новоосинового.
Ситуация на Востоке
На Лиманском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая долина и в направлении Ольговки, два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении противник проводил пять наступательных действий в районах Белогоровки и Григорьевки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часова Яра.
На Торецком направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов вблизи Дилиевки.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлениях Зари и Попова Яра. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки противника. Авиаударам подверглись Полтавка и Покровск.
На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок, продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары в районах Гуляйполя и Высокого.
На Ореховском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия врага в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.
Обстановка в Курской области
На Курском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 10 КАБ, и осуществил 161 артиллерийский обстрел, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
Как добавили в Генштабе, на остальных направлениях особых изменений не произошло.
