Россияне могут активизировать наступление в Донецкой и Луганской областях, - Палиса

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса считает, что войска РФ будут сосредотачиваться на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также на создании "буферной зоны" в Харьковской и Сумской областях.

Об этом он заявил в интервью Армия TV, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, противник будет сосредотачивать основные усилия в ближайшей перспективе на выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, на создание буферной зоны, как они ее называют, на территории Украины, вдоль границы в Харьковской и Сумской областях", - отметил Палиса.

Заместитель главы ОП не исключает, что РФ также может активизироваться и на других направлениях фронта.

"Также с высокой вероятностью будут пытаться пробить оборону на запорожском направлении и с большой вероятностью попытаются развивать наступление с форсированием водной преграды в Херсонской области", - добавил он.

Также смотрите: ССО уничтожили группу российских штурмовиков в тылу врага: "Бл#ть, мясо везде". ВИДЕО