1 020 10

Россияне могут активизировать наступление в Донецкой и Луганской областях, - Палиса

Палиса прогнозирует активизацию наступления войск РФ

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса считает, что войска РФ будут сосредотачиваться на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также на создании "буферной зоны" в Харьковской и Сумской областях.

Об этом он заявил в интервью Армия TV, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, противник будет сосредотачивать основные усилия в ближайшей перспективе на выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, на создание буферной зоны, как они ее называют, на территории Украины, вдоль границы в Харьковской и Сумской областях", - отметил Палиса.

Заместитель главы ОП не исключает, что РФ также может активизироваться и на других направлениях фронта.

"Также с высокой вероятностью будут пытаться пробить оборону на запорожском направлении и с большой вероятностью попытаются развивать наступление с форсированием водной преграды в Херсонской области", - добавил он.

Автор: 

боевые действия (4735) Палиса Павел (34) война в Украине (5703)
+6
Аналітика 80-го рівня... Я чомусь був упевнений, що цапи готуються до шашликів...
12.05.2025 13:48
12.05.2025 13:48 Ответить
+4
Тилова армія роздута до галактичних розмірів. На нулі сидить бідота із сіл та містечок, виловлена на вулицях. Воювати нема кому.
12.05.2025 13:50
12.05.2025 13:50 Ответить
+3
Але тилова армія всерівно роздута до галактичних розмірів, отримує гарні зарплати і їздить на крутих машинах
12.05.2025 14:11
12.05.2025 14:11 Ответить
Аналітика 80-го рівня... Я чомусь був упевнений, що цапи готуються до шашликів...
12.05.2025 13:48
12.05.2025 13:48
12.05.2025 13:48 Ответить
Також із високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на запорізькому напрямку і з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди у Херсонській області
Мабуть, всі забули, але вони це робили вже декілька разів.
Наступи на Лобкове і Новопіль.
На правий берег постійно намагаються висадитись.
12.05.2025 13:50
12.05.2025 13:50 Ответить
Тилова армія роздута до галактичних розмірів. На нулі сидить бідота із сіл та містечок, виловлена на вулицях. Воювати нема кому.
12.05.2025 13:50
12.05.2025 13:50
12.05.2025 13:50 Ответить
І це "немає кому" досі стримує вторую армію міра від прориву до Покровська та Дніпропетровської області.
12.05.2025 14:03
12.05.2025 14:03
12.05.2025 14:03 Ответить
Але тилова армія всерівно роздута до галактичних розмірів, отримує гарні зарплати і їздить на крутих машинах
12.05.2025 14:11
12.05.2025 14:11
12.05.2025 14:11 Ответить
Це є.
І навіть у таких умовах русня не може пробити фронт та вийти на оперативний простір.
Не було ***** до ювілею побєдобєсія жодної побєди, яку б можна було не те що за вєлікую побєду в "сво" видати, а навіть за невеличку локальну побєдку.
12.05.2025 14:15
12.05.2025 14:15 Ответить
Паліса знає більше ніж Путлер за його плани.
12.05.2025 13:51
12.05.2025 13:51
12.05.2025 13:51 Ответить
А в 22-му, їм нічого не вважалося....
Уроди......
12.05.2025 13:59
12.05.2025 13:59 Ответить
Вони це вже з липня 23-го роблять з перемінним успіхом.
12.05.2025 13:59
12.05.2025 13:59
12.05.2025 13:59 Ответить
І?
показать весь комментарий
12.05.2025 14:40
 
 