Россияне могут активизировать наступление в Донецкой и Луганской областях, - Палиса
Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса считает, что войска РФ будут сосредотачиваться на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также на создании "буферной зоны" в Харьковской и Сумской областях.
Об этом он заявил в интервью Армия TV, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, противник будет сосредотачивать основные усилия в ближайшей перспективе на выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, на создание буферной зоны, как они ее называют, на территории Украины, вдоль границы в Харьковской и Сумской областях", - отметил Палиса.
Заместитель главы ОП не исключает, что РФ также может активизироваться и на других направлениях фронта.
"Также с высокой вероятностью будут пытаться пробить оборону на запорожском направлении и с большой вероятностью попытаются развивать наступление с форсированием водной преграды в Херсонской области", - добавил он.
Мабуть, всі забули, але вони це робили вже декілька разів.
Наступи на Лобкове і Новопіль.
На правий берег постійно намагаються висадитись.
І навіть у таких умовах русня не може пробити фронт та вийти на оперативний простір.
Не було ***** до ювілею побєдобєсія жодної побєди, яку б можна було не те що за вєлікую побєду в "сво" видати, а навіть за невеличку локальну побєдку.
Уроди......