ССО уничтожили группу российских штурмовиков в тылу врага: "Бл#ть, мясо везде". ВИДЕО

Силы специальных операций уничтожили штурмовую группу российских оккупантов во вражеском тылу.

Видео воины обнародовали в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Так, защитники одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ ликвидировали восьмерых захватчиков.

"Группа ССО проводила специальную разведку за линией боевого соприкосновения, когда заметила передвижение вражеских штурмовиков. Командир группы ССО быстро оценил тактическую обстановку и приказал воинам осуществить маневр.



После занятия более выгодного положения, воины ССО с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с противником. Во время быстрого боя вся вражеская штурмовая группа была уничтожена", - говорится в сообщении.

Защитники обыскали тела рашистов и без потерь продолжили вести специальную разведку на этом оперативном направлении.

Также смотрите: Силы спецопераций уничтожили на Курщине группу российских морпехов, еще двое оккупантов сдались в плен. ВИДЕО