РУС
Новости Ликвидация российских окукпантов
ССО уничтожили группу российских штурмовиков в тылу врага: "Бл#ть, мясо везде". ВИДЕО

Силы специальных операций уничтожили штурмовую группу российских оккупантов во вражеском тылу.

Видео воины обнародовали в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Так, защитники одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ ликвидировали восьмерых захватчиков.

"Группа ССО проводила специальную разведку за линией боевого соприкосновения, когда заметила передвижение вражеских штурмовиков. Командир группы ССО быстро оценил тактическую обстановку и приказал воинам осуществить маневр.

После занятия более выгодного положения, воины ССО с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с противником. Во время быстрого боя вся вражеская штурмовая группа была уничтожена", - говорится в сообщении.

Защитники обыскали тела рашистов и без потерь продолжили вести специальную разведку на этом оперативном направлении.

ликвидация (3965) боевые действия (4725) Силы специальных операций (53) война в Украине (5703)
Це була гарна мирна угода з рашистами. Тільки так і ніяк інакше можна добитися миру з рашистами
12.05.2025 11:48 Ответить
Слава нашим Героям!
12.05.2025 11:46 Ответить
Нежданчик!
12.05.2025 11:38 Ответить
Нежданчик!
12.05.2025 11:38 Ответить
Невже в них немає глушників???Добре що їх в цьому секторі було тільки 8.Інакше могла б бути печалька
12.05.2025 18:08 Ответить
Глушники? Ти серйозно?
12.05.2025 19:30 Ответить
У нас в багатьох хлопців були замість ДТК,на порядки тихше автомат працює.Не дуже зручно,на 15 см довше дуло,і трохи важчий він стає,але в рази тихіше працює
13.05.2025 08:27 Ответить
Слава нашим Героям!
12.05.2025 11:46 Ответить
Це була гарна мирна угода з рашистами. Тільки так і ніяк інакше можна добитися миру з рашистами
12.05.2025 11:48 Ответить
100%
12.05.2025 13:48 Ответить
Им теперь не больно,
их сердца чисты,
И глаза распахнуты
По детски.
Так колись співав Окуджава.А дебіли ватні як і тоді,йдуть,їх товчуть,інші йдуть,гебня жирує,віками в проклятих нічого не міняється.І наступні покоління будуть жити так само.....
12.05.2025 18:13 Ответить
У когось з "арихметикою" "нелади"... Восьмеро вбитих назовні (коло поваленого терева). А скільки у бліндажі? Де "їх розірвано на куски"?
12.05.2025 11:49 Ответить
Сховайся..
12.05.2025 13:06 Ответить
.....................................
12.05.2025 14:05 Ответить
Зубья рандолівиє сховай..
12.05.2025 15:12 Ответить
....................................
12.05.2025 15:13 Ответить
Як завжди..
12.05.2025 15:34 Ответить
то ти ходило, порахувало? чи тільки среш під коментарями?
13.05.2025 07:38 Ответить
Слава Україні! Героям слава!
12.05.2025 11:59 Ответить
Дякую воїнам ССО за майстер клас з приготування м'яса по-путінськи🫡. шайгу , херасимов …смачного 😆
12.05.2025 12:13 Ответить
Ну, кілометровий лайк нашим героям! Хай вас Бог береже!
12.05.2025 12:40 Ответить
Ось! Ось як треба вести переговори!
Тільки дохлий кацап не обмане...
12.05.2025 12:47 Ответить
Ось я також думаю, що в разі колиб мені дали 10 хвилин на перемовини з ******, то війна закінчилася б негайно.
13.05.2025 07:03 Ответить
😍👍🎯найкращі переговірники з боку України!
12.05.2025 12:51 Ответить
От вата, от быдло ,к ним гости пришли а они суки валяются, даже не шелохнутся, скоты какие-то...
12.05.2025 12:55 Ответить
Нєх#й шастать!
12.05.2025 13:04 Ответить
дика природа теж дякує
12.05.2025 13:30 Ответить
Неймовірно .В лісі це складно зробити , думаю пастку з вибухівкою заклали коли група проходила
12.05.2025 14:31 Ответить
Люди не пострадали?
12.05.2025 15:46 Ответить
Рідні Вовкулаки!))) Вдачних виходів та повернень!
12.05.2025 17:59 Ответить
фарш рашфашистський. на парад до Кабзона
12.05.2025 19:53 Ответить
Денацификация кацапов идёт по плану
13.05.2025 06:54 Ответить
Не в кожному супермаркеті є такий вибір м'яса!!!
Парні, ви найкращі!!!
13.05.2025 07:01 Ответить
 
 