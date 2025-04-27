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Новости Видео Операция ВСУ на Курщине
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Силы спецопераций уничтожили на Курщине группу российских морпехов, еще двое оккупантов сдались в плен. ВИДЕО

Операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в Курской области РФ.

Об этом сообщили в Силах Специальных Операций ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока глава Генштаба ВС РФ Герасимов отчитывается об "освобождении" Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этой области", - сказано в сообщении.

Сообщается, что вчера, 26 апреля, группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий.

В результате спецоперации бойцы ССО также заставили двух российских военных сдаться в плен.

"Одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял самостоятельно", - рассказали в Силах Специальных Операций.

Смотрите также: Бойцы ССО совершили успешный налет на вражеские позиции и пленили трех рашистов. ВИДЕО

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армия РФ (19282) уничтожение (6956) Силы специальных операций (47) Курск (1103)


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Топ комментарии
+4
Та какие то морпехи, они моря в глаза не видали, говно они а не морпехи..
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27.04.2025 20:25
+3
цю 810 вже розмотували декілька раз ледь не в нуль.
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27.04.2025 20:29
+3
Один я не розумію нащо цих істот брати у полон, якщо їх іхне командування відправляє на забій ?!
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27.04.2025 20:31
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Та какие то морпехи, они моря в глаза не видали, говно они а не морпехи..
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27.04.2025 20:25 Ответить
морпех и не обязан море видеть, это мобильная штурмовая единица так же как и десант ввс не обязан иметь налёт.
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27.04.2025 20:30 Ответить
цю 810 вже розмотували декілька раз ледь не в нуль.
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27.04.2025 20:29 Ответить
А где все потреоты с диванов, чому никто не возмущается, что хлопцы с 73ки говорят на свиносабачем языке?
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27.04.2025 20:30 Ответить
Один я не розумію нащо цих істот брати у полон, якщо їх іхне командування відправляє на забій ?!
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27.04.2025 20:31 Ответить
Та похоже что да, один ты. Будет время, задай себе вопрос, на кого обменяли неделю назад 277 пленных солдат ВСУ? Может тогда поймешь.
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27.04.2025 20:33 Ответить
 
 