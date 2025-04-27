Силы спецопераций уничтожили на Курщине группу российских морпехов, еще двое оккупантов сдались в плен. ВИДЕО

Операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в Курской области РФ.

Об этом сообщили в Силах Специальных Операций ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока глава Генштаба ВС РФ Герасимов отчитывается об "освобождении" Курской области от Сил безопасности и обороны Украины, операторы 73-го центра Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в этой области", - сказано в сообщении.

Сообщается, что вчера, 26 апреля, группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий.

В результате спецоперации бойцы ССО также заставили двух российских военных сдаться в плен.

"Одного военнопленного воины ССО эвакуировали в безопасное место на носилках, а другой ковылял самостоятельно", - рассказали в Силах Специальных Операций.

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