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Новини Відео Операція ЗСУ на Курщині
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Сили спецоперацій знищили на Курщині групу російських морпіхів, ще двоє окупантів здалися в полон. ВIДЕО

Оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати завдання у Курській області РФ.

Про це повідомили у Силах Спеціальних Операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки голова Генштабу ЗС РФ Герасимов звітує про "звільнення" Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цій області", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що вчора, 26 квітня, група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій.

У результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон.

"Одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки", - розповіли в Силах Спеціальних Операцій.

Дивіться також: Бійці ССО здійснили успішний наліт на ворожі позиції та полонили трьох рашистів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17432) знищення (7268) Сили спеціальних операцій (47) Курськ (1118)


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Топ коментарі
+4
Та какие то морпехи, они моря в глаза не видали, говно они а не морпехи..
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27.04.2025 20:25
+3
цю 810 вже розмотували декілька раз ледь не в нуль.
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27.04.2025 20:29
+2
Один я не розумію нащо цих істот брати у полон, якщо їх іхне командування відправляє на забій ?!
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27.04.2025 20:31
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Та какие то морпехи, они моря в глаза не видали, говно они а не морпехи..
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27.04.2025 20:25 Відповісти
морпех и не обязан море видеть, это мобильная штурмовая единица так же как и десант ввс не обязан иметь налёт.
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27.04.2025 20:30 Відповісти
цю 810 вже розмотували декілька раз ледь не в нуль.
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27.04.2025 20:29 Відповісти
А где все потреоты с диванов, чому никто не возмущается, что хлопцы с 73ки говорят на свиносабачем языке?
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27.04.2025 20:30 Відповісти
Один я не розумію нащо цих істот брати у полон, якщо їх іхне командування відправляє на забій ?!
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27.04.2025 20:31 Відповісти
Та похоже что да, один ты. Будет время, задай себе вопрос, на кого обменяли неделю назад 277 пленных солдат ВСУ? Может тогда поймешь.
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27.04.2025 20:33 Відповісти
 
 