Сили спецоперацій знищили на Курщині групу російських морпіхів, ще двоє окупантів здалися в полон. ВIДЕО

Оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати завдання у Курській області РФ.

Про це повідомили у Силах Спеціальних Операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки голова Генштабу ЗС РФ Герасимов звітує про "звільнення" Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цій області", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що вчора, 26 квітня, група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій.

У результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон.

"Одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки", - розповіли в Силах Спеціальних Операцій.

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