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Бійці ССО здійснили успішний наліт на ворожі позиції та полонили трьох рашистів. ВIДЕО

Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на позиції російських військ на одному з операційних напрямків та взяли в полон трьох окупантів.

Про це командування ССО повідомило у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час проведення спеціальних дій, оператори ССО виявили п’ятьох ворожих військовослужбовців у бліндажі.

Після швидкого, проте ретельного планування, оператори висунулися до позицій ворога.

"В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя. Згодом група відійшла разом з військовополоненими, виконавши задачу без втрат", - додали військові.

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Автор: 

армія рф (17346) військовополонені (934) полон (1560) Сили спеціальних операцій (45)


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Взяли в полон брудних чмуриків ,
можливо , знагодяться для обміну , якщо вони не зеки 😠
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15.04.2025 20:51 Відповісти
 
 