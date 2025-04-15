Бійці ССО здійснили успішний наліт на ворожі позиції та полонили трьох рашистів. ВIДЕО

Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на позиції російських військ на одному з операційних напрямків та взяли в полон трьох окупантів.

Про це командування ССО повідомило у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час проведення спеціальних дій, оператори ССО виявили п’ятьох ворожих військовослужбовців у бліндажі.

Після швидкого, проте ретельного планування, оператори висунулися до позицій ворога.

"В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя. Згодом група відійшла разом з військовополоненими, виконавши задачу без втрат", - додали військові.

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