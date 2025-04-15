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Бійці ССО здійснили успішний наліт на ворожі позиції та полонили трьох рашистів. ВIДЕО
Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на позиції російських військ на одному з операційних напрямків та взяли в полон трьох окупантів.
Про це командування ССО повідомило у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Так, під час проведення спеціальних дій, оператори ССО виявили п’ятьох ворожих військовослужбовців у бліндажі.
Після швидкого, проте ретельного планування, оператори висунулися до позицій ворога.
"В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя. Згодом група відійшла разом з військовополоненими, виконавши задачу без втрат", - додали військові.
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можливо , знагодяться для обміну , якщо вони не зеки 😠