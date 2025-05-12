ССО знищили групу російських штурмовиків у тилу ворога: "Бл#ть, м’ясо скрізь". ВIДЕО

Сили спеціальних операцій знищили штурмову групу російських окупантів у ворожому тилу.

Відео воїни оприлюднили у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, захисники одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували вісьмох загарбників..

"Група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків. Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр.



Після зайняття вигіднішого положення, воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником. Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена", - йдеться в повідомленні.

Захисники обшукали тіла рашистів та без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку.

