Росіяни можуть активізувати наступ на Донеччині та Луганщині, - Паліса
Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса вважає, що війська РФ зосереджуватимуться на виході на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, а також на створенні "буферної зони" в Харківській і Сумській областях.
Про це він заявив в інтерв'ю Армія TV, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, противник буде зосереджувати основні зусилля у найближчій перспективі на вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, на створення буферної зони, як вони її називають, на території України, вздовж кордону у Харківській і Сумській областях", - зазначив Паліса.
Заступник глави ОП не виключає, що РФ також може активізуватися й на інших напрямках фронту.
"Також із високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на запорізькому напрямку і з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди у Херсонській області", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть, всі забули, але вони це робили вже декілька разів.
Наступи на Лобкове і Новопіль.
На правий берег постійно намагаються висадитись.
І навіть у таких умовах русня не може пробити фронт та вийти на оперативний простір.
Не було ***** до ювілею побєдобєсія жодної побєди, яку б можна було не те що за вєлікую побєду в "сво" видати, а навіть за невеличку локальну побєдку.
Уроди......