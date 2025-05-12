Росіяни можуть активізувати наступ на Донеччині та Луганщині, - Паліса

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса вважає, що війська РФ зосереджуватимуться на виході на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, а також на створенні "буферної зони" в Харківській і Сумській областях.

Про це він заявив в інтерв'ю Армія TV, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, противник буде зосереджувати основні зусилля у найближчій перспективі на вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, на створення буферної зони, як вони її називають, на території України, вздовж кордону у Харківській і Сумській областях", - зазначив Паліса.

Заступник глави ОП не виключає, що РФ також може активізуватися й на інших напрямках фронту.

"Також із високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на запорізькому напрямку і з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди у Херсонській області", - додав він.

