Росіяни можуть активізувати наступ на Донеччині та Луганщині, - Паліса

Паліса прогнозує активізацію наступу військ РФ

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса вважає, що війська РФ зосереджуватимуться на виході на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, а також на створенні "буферної зони" в Харківській і Сумській областях.

Про це він заявив в інтерв'ю Армія TV, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, противник буде зосереджувати основні зусилля у найближчій перспективі на вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, на створення буферної зони, як вони її називають, на території України, вздовж кордону у Харківській і Сумській областях", - зазначив Паліса.

Заступник глави ОП не виключає, що РФ також може активізуватися й на інших напрямках фронту.

"Також із високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на запорізькому напрямку і з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди у Херсонській області", - додав він.

+6
Аналітика 80-го рівня... Я чомусь був упевнений, що цапи готуються до шашликів...
показати весь коментар
12.05.2025 13:48 Відповісти
+4
Тилова армія роздута до галактичних розмірів. На нулі сидить бідота із сіл та містечок, виловлена на вулицях. Воювати нема кому.
показати весь коментар
12.05.2025 13:50 Відповісти
+3
Але тилова армія всерівно роздута до галактичних розмірів, отримує гарні зарплати і їздить на крутих машинах
показати весь коментар
12.05.2025 14:11 Відповісти
Також із високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на запорізькому напрямку і з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди у Херсонській області
Мабуть, всі забули, але вони це робили вже декілька разів.
Наступи на Лобкове і Новопіль.
На правий берег постійно намагаються висадитись.
показати весь коментар
12.05.2025 13:50 Відповісти
Тилова армія роздута до галактичних розмірів. На нулі сидить бідота із сіл та містечок, виловлена на вулицях. Воювати нема кому.
показати весь коментар
12.05.2025 13:50 Відповісти
І це "немає кому" досі стримує вторую армію міра від прориву до Покровська та Дніпропетровської області.
показати весь коментар
12.05.2025 14:03 Відповісти
Але тилова армія всерівно роздута до галактичних розмірів, отримує гарні зарплати і їздить на крутих машинах
показати весь коментар
12.05.2025 14:11 Відповісти
Це є.
І навіть у таких умовах русня не може пробити фронт та вийти на оперативний простір.
Не було ***** до ювілею побєдобєсія жодної побєди, яку б можна було не те що за вєлікую побєду в "сво" видати, а навіть за невеличку локальну побєдку.
показати весь коментар
12.05.2025 14:15 Відповісти
Паліса знає більше ніж Путлер за його плани.
показати весь коментар
12.05.2025 13:51 Відповісти
А в 22-му, їм нічого не вважалося....
Уроди......
показати весь коментар
12.05.2025 13:59 Відповісти
Вони це вже з липня 23-го роблять з перемінним успіхом.
показати весь коментар
12.05.2025 13:59 Відповісти
І?
показати весь коментар
12.05.2025 14:40 Відповісти
 
 