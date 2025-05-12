ССО знищили групу російських штурмовиків у тилу ворога: "Бл#ть, м’ясо скрізь". ВIДЕО
Сили спеціальних операцій знищили штурмову групу російських окупантів у ворожому тилу.
Відео воїни оприлюднили у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Так, захисники одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували вісьмох загарбників..
"Група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків. Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр.
Після зайняття вигіднішого положення, воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником. Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена", - йдеться в повідомленні.
Захисники обшукали тіла рашистів та без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку.
их сердца чисты,
И глаза распахнуты
По детски.
Так колись співав Окуджава.А дебіли ватні як і тоді,йдуть,їх товчуть,інші йдуть,гебня жирує,віками в проклятих нічого не міняється.І наступні покоління будуть жити так само.....
Тільки дохлий кацап не обмане...
Парні, ви найкращі!!!