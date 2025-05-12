УКР
19 923 42

ССО знищили групу російських штурмовиків у тилу ворога: "Бл#ть, м’ясо скрізь". ВIДЕО

Сили спеціальних операцій знищили штурмову групу російських окупантів у ворожому тилу.

Відео воїни оприлюднили у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, захисники одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували вісьмох загарбників..

"Група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків. Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр.

Після зайняття вигіднішого положення, воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником. Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена", - йдеться в повідомленні.

Захисники обшукали тіла рашистів та без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку.

ліквідація (4356) бойові дії (4488) Сили спеціальних операцій (53) війна в Україні (5742)
+49
Це була гарна мирна угода з рашистами. Тільки так і ніяк інакше можна добитися миру з рашистами
12.05.2025 11:48 Відповісти
+33
Слава нашим Героям!
12.05.2025 11:46 Відповісти
+17
Нежданчик!
12.05.2025 11:38 Відповісти
Нежданчик!
12.05.2025 11:38 Відповісти
Невже в них немає глушників???Добре що їх в цьому секторі було тільки 8.Інакше могла б бути печалька
12.05.2025 18:08 Відповісти
Глушники? Ти серйозно?
12.05.2025 19:30 Відповісти
У нас в багатьох хлопців були замість ДТК,на порядки тихше автомат працює.Не дуже зручно,на 15 см довше дуло,і трохи важчий він стає,але в рази тихіше працює
13.05.2025 08:27 Відповісти
Слава нашим Героям!
12.05.2025 11:46 Відповісти
Це була гарна мирна угода з рашистами. Тільки так і ніяк інакше можна добитися миру з рашистами
12.05.2025 11:48 Відповісти
100%
12.05.2025 13:48 Відповісти
Им теперь не больно,
их сердца чисты,
И глаза распахнуты
По детски.
Так колись співав Окуджава.А дебіли ватні як і тоді,йдуть,їх товчуть,інші йдуть,гебня жирує,віками в проклятих нічого не міняється.І наступні покоління будуть жити так само.....
12.05.2025 18:13 Відповісти
У когось з "арихметикою" "нелади"... Восьмеро вбитих назовні (коло поваленого терева). А скільки у бліндажі? Де "їх розірвано на куски"?
12.05.2025 11:49 Відповісти
Сховайся..
12.05.2025 13:06 Відповісти
.....................................
12.05.2025 14:05 Відповісти
Зубья рандолівиє сховай..
12.05.2025 15:12 Відповісти
....................................
12.05.2025 15:13 Відповісти
Як завжди..
12.05.2025 15:34 Відповісти
то ти ходило, порахувало? чи тільки среш під коментарями?
13.05.2025 07:38 Відповісти
Слава Україні! Героям слава!
12.05.2025 11:59 Відповісти
Дякую воїнам ССО за майстер клас з приготування м'яса по-путінськи🫡. шайгу , херасимов …смачного 😆
12.05.2025 12:13 Відповісти
Ну, кілометровий лайк нашим героям! Хай вас Бог береже!
12.05.2025 12:40 Відповісти
Ось! Ось як треба вести переговори!
Тільки дохлий кацап не обмане...
12.05.2025 12:47 Відповісти
Ось я також думаю, що в разі колиб мені дали 10 хвилин на перемовини з ******, то війна закінчилася б негайно.
13.05.2025 07:03 Відповісти
😍👍🎯найкращі переговірники з боку України!
12.05.2025 12:51 Відповісти
От вата, от быдло ,к ним гости пришли а они суки валяются, даже не шелохнутся, скоты какие-то...
12.05.2025 12:55 Відповісти
Нєх#й шастать!
12.05.2025 13:04 Відповісти
дика природа теж дякує
12.05.2025 13:30 Відповісти
Неймовірно .В лісі це складно зробити , думаю пастку з вибухівкою заклали коли група проходила
12.05.2025 14:31 Відповісти
Люди не пострадали?
12.05.2025 15:46 Відповісти
Рідні Вовкулаки!))) Вдачних виходів та повернень!
12.05.2025 17:59 Відповісти
фарш рашфашистський. на парад до Кабзона
12.05.2025 19:53 Відповісти
Денацификация кацапов идёт по плану
13.05.2025 06:54 Відповісти
Не в кожному супермаркеті є такий вибір м'яса!!!
Парні, ви найкращі!!!
13.05.2025 07:01 Відповісти
 
 