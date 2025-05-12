На юге украинские военные наносят значительные потери врагу в вооружении и технике: за сутки уничтожено 66 единиц вражеской военной техники, в том числе 2 танка, - Силы обороны
За прошедшие сутки на юге Силы обороны отбили 20 вражеских атак на Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и Новополь.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки украинские подразделения отбили шесть вражеских штурмов вблизи Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг провел одну тщетную попытку атаки позиций наших защитников.
За вчера зафиксировано около 350 вражеских обстрелов с использованием более 1400 боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 650 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили более 400 сбросов с БпЛА, использовав около 500 боеприпасов.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Оккупационные войска нанесли 10 авиационных ударов по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 15 управляемых авиабомб (КАБ) и 101 неуправляемых авиационных ракет (НАР).
Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей.
Потери врага на юге за сутки
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 120 оккупантов;
- 2 танка и 9 артиллерийских систем;
- 29 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 3 системы ППО;
- 5 БпЛА и 3 станции РЭБ;
- 8 мотоциклов и багги;
- 4 лодки;
- 4 генератора;
- 6 антенн БпЛА, 5 антенн связи и 1 камера видеонаблюдения;
- 2 места хранения БП и место хранения имущества.
Также в течение суток разрушено 70 укрытий и три наблюдательных пункта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль