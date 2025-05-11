Враг продолжает интенсивные штурмовые действия на Новопавловском и Ореховском направлениях, - Силы обороны Юга
На Юге российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на нескольких направлениях. В частности бои продолжаются возле Новоселки, Новополя и Свободного Поля на Новопавловском направлении, а также возле Степного и Новоданиловки на Ореховском направлении.
Об этом рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Боевые действия
Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Новоселки, Новополя, Свободного Поля, а также в направлениях Привольного и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском направлении противник нанес массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, а также проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейшей активизации штурмовых действий.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 2 вражеские атаки в районах Степного и Новоданиловки.
За минувшие сутки на Приднепровском направлении противник противник совершил 3 попытки продвинуться вперед вблизи Антоновского железнодорожного моста и пытался закрепиться в южной части островной зоны Днепра.
Вражеские обстрелы за сутки
За вчера зафиксировано 227 вражеских обстрелов с использованием почти тысячи боеприпасов.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 337 сбросов с БПЛА, использовав 415 боеприпасов.
После недолгого перерыва, противник возобновил авиационные удары. В частности, на южном направлении за прошедшие сутки он нанес 6 авиаударов штурмовой и армейской авиацией с применением 74 неуправляемых авиационных ракет. Удары наносил по Зализнычному, Малиновке и Новодаровке на Запорожье и Николаевке на Херсонщине.
От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. В частности, из артиллерии враг обстреливал Марганец, Никополь и Новокиевку, а дронами нанес удары по Ильинке, Выщетарасовке и Беленькому.
В результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов на Херсонщине пострадали 4 человека, один человек погиб. Есть разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Потери оккупантов
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.
За минувшие сутки вражеские потери составляют 113 оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли:
- 6 артиллерийских систем;
- 1 ЗРК "Бук М1";
- 2 радиотехнических комплекса РПМК-1;
- 20 единиц автомобильной техники;
- 3 БПЛА;
- 7 мотоциклов;
- 4 квадроцикла;
- 2 лодки;
- 3 станции РЭБ;
- 1 генератор;
- 10 антенн БПЛА;
- 5 антенн связи;
- 2 антенны Старлинк;
- 2 места хранения БП;
- 1 склад ГСМ.
Также разрушены:
- 43 укрытия;
- 3 СП.
