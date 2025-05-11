РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9566 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на юге
393 0

Враг продолжает интенсивные штурмовые действия на Новопавловском и Ореховском направлениях, - Силы обороны Юга

Ситуация на юге на 11 мая

На Юге российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на нескольких направлениях. В частности бои продолжаются возле Новоселки, Новополя и Свободного Поля на Новопавловском направлении, а также возле Степного и Новоданиловки на Ореховском направлении.

Об этом рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Боевые действия

Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Новоселки, Новополя, Свободного Поля, а также в направлениях Привольного и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении противник нанес массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, а также проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейшей активизации штурмовых действий.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 2 вражеские атаки в районах Степного и Новоданиловки.

Смотрите также: 60 вражеских атак отражено на Покровском направлении, возле Торецка и Часова Яра - боестолкновения, - Генштаб. КАРТЫ

За минувшие сутки на Приднепровском направлении противник противник совершил 3 попытки продвинуться вперед вблизи Антоновского железнодорожного моста и пытался закрепиться в южной части островной зоны Днепра.

Вражеские обстрелы за сутки

За вчера зафиксировано 227 вражеских обстрелов с использованием почти тысячи боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 337 сбросов с БПЛА, использовав 415 боеприпасов.

После недолгого перерыва, противник возобновил авиационные удары. В частности, на южном направлении за прошедшие сутки он нанес 6 авиаударов штурмовой и армейской авиацией с применением 74 неуправляемых авиационных ракет. Удары наносил по Зализнычному, Малиновке и Новодаровке на Запорожье и Николаевке на Херсонщине.

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. В частности, из артиллерии враг обстреливал Марганец, Никополь и Новокиевку, а дронами нанес удары по Ильинке, Выщетарасовке и Беленькому.

Читайте: Враг не уменьшает количества штурмов на юге, - Силы обороны

В результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов на Херсонщине пострадали 4 человека, один человек погиб. Есть разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Потери оккупантов

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.
За минувшие сутки вражеские потери составляют 113 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли:

  • 6 артиллерийских систем;
  • 1 ЗРК "Бук М1";
  • 2 радиотехнических комплекса РПМК-1;
  • 20 единиц автомобильной техники;
  • 3 БПЛА;
  • 7 мотоциклов;
  • 4 квадроцикла;
  • 2 лодки;
  • 3 станции РЭБ;
  • 1 генератор;
  • 10 антенн БПЛА;
  • 5 антенн связи;
  • 2 антенны Старлинк;
  • 2 места хранения БП;
  • 1 склад ГСМ.

Также читайте: Враг пытался прорвать оборону в районе Константинополя, Одрадного и Веселого на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Также разрушены:

  • 43 укрытия;
  • 3 СП.

Автор: 

боевые действия (4718) Силы обороны юга (422) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 