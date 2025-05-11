Враг продолжает интенсивные штурмовые действия на Новопавловском и Ореховском направлениях, - Силы обороны Юга

На Юге российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на нескольких направлениях. В частности бои продолжаются возле Новоселки, Новополя и Свободного Поля на Новопавловском направлении, а также возле Степного и Новоданиловки на Ореховском направлении.

Об этом рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Боевые действия

Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Новоселки, Новополя, Свободного Поля, а также в направлениях Привольного и Зеленого Поля.



На Гуляйпольском направлении противник нанес массированные авиационные удары по нескольким населенным пунктам, а также проводит разведывательные и подготовительные мероприятия для дальнейшей активизации штурмовых действий.



На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 2 вражеские атаки в районах Степного и Новоданиловки.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении противник противник совершил 3 попытки продвинуться вперед вблизи Антоновского железнодорожного моста и пытался закрепиться в южной части островной зоны Днепра.





Вражеские обстрелы за сутки

За вчера зафиксировано 227 вражеских обстрелов с использованием почти тысячи боеприпасов.



За прошедшие сутки оккупанты нанесли 600 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили почти 337 сбросов с БПЛА, использовав 415 боеприпасов.



После недолгого перерыва, противник возобновил авиационные удары. В частности, на южном направлении за прошедшие сутки он нанес 6 авиаударов штурмовой и армейской авиацией с применением 74 неуправляемых авиационных ракет. Удары наносил по Зализнычному, Малиновке и Новодаровке на Запорожье и Николаевке на Херсонщине.



От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. В частности, из артиллерии враг обстреливал Марганец, Никополь и Новокиевку, а дронами нанес удары по Ильинке, Выщетарасовке и Беленькому.

В результате вражеского дронового террора и артиллерийских обстрелов на Херсонщине пострадали 4 человека, один человек погиб. Есть разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Потери оккупантов

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.

За минувшие сутки вражеские потери составляют 113 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли:

6 артиллерийских систем;

1 ЗРК "Бук М1";

2 радиотехнических комплекса РПМК-1;

20 единиц автомобильной техники;

3 БПЛА;

7 мотоциклов;

4 квадроцикла;

2 лодки;

3 станции РЭБ;

1 генератор;

10 антенн БПЛА;

5 антенн связи;

2 антенны Старлинк;

2 места хранения БП;

1 склад ГСМ.

Также разрушены: