60 вражеских атак отбито на Покровском направлении, возле Торецка и Часова Яра - боевые столкновения, - Генштаб. КАРТЫ

В общей сложности, за минувшие сутки, 10 мая 2025 года на фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 63 авиационных удара, сбросил 96 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2470 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Черневое Сумской области; Мирное, Сухой Яр, Поддубное, Комар - Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Зализнычное - Запорожской области; Николаевка - Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийское средство, радиолокационную станцию и еще один другой важный объект российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1310 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 55 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 117 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Синьковки и в районе Загрызово.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое, Зеленая Долина и вблизи Ямполевки и Копанок.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили четыре вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

Кроме того, отмечается, что на Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часова Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Щербиновка и в сторону Дилиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Генштаб также информирует, что на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Багатыря, Шевченко, Новополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 13 атак в районах Новополя и Новоселок.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении агрессор провел три тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

Обстановка на Курщине

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых авиационных бомб, а также совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.