Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, одновременно ведутся 10 боев, - Генштаб

С начала суток, 3 мая 2025 года, на фронте уже произошло 123 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, от российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты Николаевка Черниговской области; Издецкое, Пономаренки, Угроиды, Белая Береза, Нововасильевка, Малушино Сумской области. Под авиаударами были Мхи Черниговской области; Миропольское, Краснополье Сумской области.

Обстановка на Харьковщине

Сегодня противник дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг с начала суток штурмует позиции наших защитников в районе Загрызово, бой продолжается.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, агрессор девять раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Редкодуб, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григорьевки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении наши защитники отражали три атаки противника в районе Часова Яра и в сторону Майского и Белой Горы. Один бой продолжается.

На Торецком направлении враг один раз атаковал позиции наших войск в районе Крымского.

"Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Сорок шесть раз сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские подразделения отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, 10 боев продолжаются. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенному пункту Шевченко Первое", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте более 200 боестолкновений. 83 из них - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Обстановка на Юге

Также отмечается, что оккупанты 50 раз пытались прорваться в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Ровнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Богатиря на Новопавловском направлении, 28 боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха, Темировка, Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю.

Украинские защитники отбили две атаки захватчиков вблизи Новоданиловки и Каменского.

Обстановка на Курщине

"На Курском направлении украинские защитники отбили пять атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес один авиационный удар, применив две управляемые бомбы, совершил 119 обстрелов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня", - подчеркивают в Генштабе.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

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Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.