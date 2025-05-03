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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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За сутки на фронте - более 200 боестолкновений. 83 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки, 2 мая, на фронте зафиксировано 216 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в частности, сбросил 183 КАБ. Кроме этого, совершил почти 6700 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2694 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Турья и Малая Рыбица Сумской области Сумской области; Цаповка, Большие Проходы, Дементьевка, Отрадное Харьковской области; Шахово, Новоэкономичное, Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Гнатовка, Покровск, Новосергиевка, Удачное, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малые Щербаки, Новоандреевка Запорожской области.

Боевые действия на Харьковщине

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений, противник атаковал в районах Волчанска и Каменки.

Ситуация на фронте на 3 мая

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

Ситуация на фронте на 3 мая

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

Ситуация на фронте на 3 мая

На Сиверском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

Ситуация на фронте на 3 мая

За минувшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь штурмовых действий противника в районе Часова Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы.

Ситуация на фронте на 3 мая

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

Ситуация на фронте на 3 мая

На Покровском направлении наши защитники остановили 83 атаки агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

Ситуация на фронте на 3 мая

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма в районах Ровнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Одрадного и Багатыря.

Ситуация на фронте на 3 мая

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении, вблизи Высокого (бывшее Червоное), Силы обороны отбили шесть вражеских атак.

Ситуация на фронте на 3 мая

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.

Ситуация на фронте на 3 мая

За минувшие сутки на Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении вчера наши воины отбили 20 атак противника. Враг нанес 235 артиллерийских обстрелов, из них 15 - из реактивных систем залпового огня; осуществил 14 авиационных ударов, сбросив 23 КАБ.

Ситуация на фронте на 3 мая

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, двум пунктам управления, двум артиллерийским системам, двум средствам ПВО и одной станции РЭБ противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 48 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 126 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 121 единицу автомобильной и единицу специальной техники врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия наращивает силы на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

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Генштаб ВС (6318) боевые действия (4109) война в Украине (4068)


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