За сутки на фронте - более 200 боестолкновений. 83 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки, 2 мая, на фронте зафиксировано 216 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в частности, сбросил 183 КАБ. Кроме этого, совершил почти 6700 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2694 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Турья и Малая Рыбица Сумской области Сумской области; Цаповка, Большие Проходы, Дементьевка, Отрадное Харьковской области; Шахово, Новоэкономичное, Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Гнатовка, Покровск, Новосергиевка, Удачное, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малые Щербаки, Новоандреевка Запорожской области.

Боевые действия на Харьковщине

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений, противник атаковал в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

За минувшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь штурмовых действий противника в районе Часова Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 83 атаки агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма в районах Ровнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Одрадного и Багатыря.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении, вблизи Высокого (бывшее Червоное), Силы обороны отбили шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении вчера наши воины отбили 20 атак противника. Враг нанес 235 артиллерийских обстрелов, из них 15 - из реактивных систем залпового огня; осуществил 14 авиационных ударов, сбросив 23 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, двум пунктам управления, двум артиллерийским системам, двум средствам ПВО и одной станции РЭБ противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 48 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 126 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 121 единицу автомобильной и единицу специальной техники врага.

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