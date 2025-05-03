Общие боевые потери РФ с начала войны – около 955 470 человек (+1170 за сутки), 10 745 танков, 27 234 артсистемы, 22 369 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 955 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 955 470 (+1170) человек,

танков - 10 745 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 22 369 (+0) единиц,

артиллерийских систем - 27 234 (+48) единицы,

РСЗО - 1375 (+0) единиц,

средств ПВО - 1153 (+1) единицы,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 665 (+126) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+1) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 47 003 (+121) единицы,

специальной техники - 3870 (+1) единиц.

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