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Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 955 470 человек (+1170 за сутки), 10 745 танков, 27 234 артсистемы, 22 369 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 955 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 955 470 (+1170) человек,

танков - 10 745 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 22 369 (+0) единиц,

артиллерийских систем - 27 234 (+48) единицы,

РСЗО - 1375 (+0) единиц,

средств ПВО - 1153 (+1) единицы,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 665 (+126) единиц,

крылатых ракет - 3197 (+1) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 47 003 (+121) единицы,

специальной техники - 3870 (+1) единиц.

Смотрите также: Украинские дроны за 2 месяца уничтожили более 160 тысяч вражеских целей, - Сырский. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (19340) Генштаб ВС (6318) ликвидация (3575) уничтожение (6995)


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Топ комментарии
+7
ББМ - усе, що було, на парад поїхало. А нам пора вже порахувати ребра НПЗ і НПС - вони надто довго відпочивали.
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03.05.2025 08:03
+7
"...Общий ущерб от воровства в Министерстве обороны России составил, предположительно, 11 триллионов рублей - такая сумма была озвучена в Госдуме. По мере того как проходит антикоррупционная чистка генералитета, всплывают все новые цифры, указывающие на масштаб казнокрадства. NEWS.ru подсчитал, на что хватило бы похищенных средств.

По ценам прошлого года, на эту сумму можно было бы произвести 10 тысяч вертолетов Ка-52М или 29 850 танков Т-90С, 2,5 млн ударных дронов «Ланцет-3» или 3500 новейших истребителей Су-57. Также на эту сумму можно было бы построить 305 стратегических подлодок типа «Борей-А» или 268 многоцелевых подлодок типа «Ясень-М».

В перерасчете же на 2024 год сумма украденных денег сопоставима с 1,3 общего годового бюджета страны на оборону. Этих средств хватило бы на 6,5 бюджета здравоохранения на всю Россию или на 7 бюджетов на образование и науку.
_________________________________________________________________
Простая математика:
(-) * (-) = (+)
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03.05.2025 08:04
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.05.2025 08:39
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Правила форума Совет форумчан
ББМ - усе, що було, на парад поїхало. А нам пора вже порахувати ребра НПЗ і НПС - вони надто довго відпочивали.
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03.05.2025 08:03 Ответить
"...Общий ущерб от воровства в Министерстве обороны России составил, предположительно, 11 триллионов рублей - такая сумма была озвучена в Госдуме. По мере того как проходит антикоррупционная чистка генералитета, всплывают все новые цифры, указывающие на масштаб казнокрадства. NEWS.ru подсчитал, на что хватило бы похищенных средств.

По ценам прошлого года, на эту сумму можно было бы произвести 10 тысяч вертолетов Ка-52М или 29 850 танков Т-90С, 2,5 млн ударных дронов «Ланцет-3» или 3500 новейших истребителей Су-57. Также на эту сумму можно было бы построить 305 стратегических подлодок типа «Борей-А» или 268 многоцелевых подлодок типа «Ясень-М».

В перерасчете же на 2024 год сумма украденных денег сопоставима с 1,3 общего годового бюджета страны на оборону. Этих средств хватило бы на 6,5 бюджета здравоохранения на всю Россию или на 7 бюджетов на образование и науку.
_________________________________________________________________
Простая математика:
(-) * (-) = (+)
показать весь комментарий
03.05.2025 08:04 Ответить
Здохни,расцея..
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03.05.2025 08:53 Ответить
бойових броньованих машин - 0
Було вже таке?
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03.05.2025 08:14 Ответить
ББМ/танки
08.04.2022 - 0/2, 12.01.2023 - 0/0, 02.02.2023 - 0/2
29.03.2023 - 0/7, 07.09.2024 - 0/1, 14.12.2024 - 0/2
В цьому році найменше було 1/1 аж позавчора - 30.04.
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03.05.2025 09:57 Ответить
Мотолыги вышли из чата
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03.05.2025 08:19 Ответить
От цікаво, Генштаб вчергове повідомляє що за минулу добу "За добу на фронті понад 200 боєзіткнень. 83 з них - на Покровському напрямку" - але показує, що втрати ворога набагато менші (особливо орків та броні) порівняно з тим, що він подавав ще місяць тому.
Так одразу виникає підозра про приписки...
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03.05.2025 08:28 Ответить
Мадяр каже,що місячна утилізація свинособак складає 18-20 тис..85%-це праця дронарів всіх підрозділів,а решта-це арта,авіація..Я вірю Мадяру..
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03.05.2025 09:05 Ответить
То не "підозра", а необґрунтована меншовартісна параноя, яка легко спростовується.
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03.05.2025 09:12 Ответить
Нещодавно "остінери" озвучили свою кількість, розбіжність складала сімнадцять тисяч, а з початку року три тисячі, воно і не дивно, ще по псадкам валяються. А кількість зменшилась бо змінили підрахунок, якщо раніше підірвали танк - потенційно 3-4 чоловіка, або беху потенційно 10 чоловік то зараз гімно повипадало, порахували, ні - в кращому випадку зарахують мехвода.
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03.05.2025 10:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.05.2025 08:39 Ответить
Логістика чергова тисяча.
Наземка з початку весни 13 тисяч, весна 24-го 12 155
Потенційно 40 днів до мільйона, можна починати відлік.
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03.05.2025 10:29 Ответить
 
 