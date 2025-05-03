Общие боевые потери РФ с начала войны – около 955 470 человек (+1170 за сутки), 10 745 танков, 27 234 артсистемы, 22 369 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 955 470 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 955 470 (+1170) человек,
танков - 10 745 (+4) единиц,
боевых бронированных машин - 22 369 (+0) единиц,
артиллерийских систем - 27 234 (+48) единицы,
РСЗО - 1375 (+0) единиц,
средств ПВО - 1153 (+1) единицы,
самолетов - 370 (+0) единиц,
вертолетов - 335 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 665 (+126) единиц,
крылатых ракет - 3197 (+1) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 47 003 (+121) единицы,
специальной техники - 3870 (+1) единиц.
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По ценам прошлого года, на эту сумму можно было бы произвести 10 тысяч вертолетов Ка-52М или 29 850 танков Т-90С, 2,5 млн ударных дронов «Ланцет-3» или 3500 новейших истребителей Су-57. Также на эту сумму можно было бы построить 305 стратегических подлодок типа «Борей-А» или 268 многоцелевых подлодок типа «Ясень-М».
В перерасчете же на 2024 год сумма украденных денег сопоставима с 1,3 общего годового бюджета страны на оборону. Этих средств хватило бы на 6,5 бюджета здравоохранения на всю Россию или на 7 бюджетов на образование и науку.
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Простая математика:
(-) * (-) = (+)
Було вже таке?
08.04.2022 - 0/2, 12.01.2023 - 0/0, 02.02.2023 - 0/2
29.03.2023 - 0/7, 07.09.2024 - 0/1, 14.12.2024 - 0/2
В цьому році найменше було 1/1 аж позавчора - 30.04.
Так одразу виникає підозра про приписки...
Наземка з початку весни 13 тисяч, весна 24-го 12 155
Потенційно 40 днів до мільйона, можна починати відлік.