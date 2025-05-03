Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 955 470 осіб (+1170 за добу), 10 745 танків, 27 234 артсистеми, 22 369 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 955 470 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 955470 (+1170) осіб,
танків ‒ 10745 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22369 (+0) од,
артилерійських систем – 27234 (+48) од,
РСЗВ – 1375 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1153 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126),
крилаті ракети ‒ 3197 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од,
спеціальна техніка ‒ 3870 (+1).
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По ценам прошлого года, на эту сумму можно было бы произвести 10 тысяч вертолетов Ка-52М или 29 850 танков Т-90С, 2,5 млн ударных дронов «Ланцет-3» или 3500 новейших истребителей Су-57. Также на эту сумму можно было бы построить 305 стратегических подлодок типа «Борей-А» или 268 многоцелевых подлодок типа «Ясень-М».
В перерасчете же на 2024 год сумма украденных денег сопоставима с 1,3 общего годового бюджета страны на оборону. Этих средств хватило бы на 6,5 бюджета здравоохранения на всю Россию или на 7 бюджетов на образование и науку.
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Простая математика:
(-) * (-) = (+)
Було вже таке?