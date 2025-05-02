Враг 53 раза атаковал на Покровском направлении, ликвидировано 207 оккупантов, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 59 авиационных ударов, использовав 93 управляемые бомбы, 988 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районе Волчанска.

Враг пять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня российские войска 21 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки, три боя продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

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Сегодня наши войска отбили семь атак противника в районе Часова Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении, в настоящее время идет бой.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 53 штурмовые и наступательные действия. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Водяного Второго, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в 10 локациях. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 207 и ранили 200 оккупантов на данном направлении; уничтожили пять автомобилей, три багги, 19 мотоциклов, два квадроцикла, пушку, шесть БпЛА, средство спутниковой связи, генератор, пункт управления БпЛА; также существенно повреждены пять автомобилей, пять мотоциклов, квадроцикл и танк противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 17 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Ровнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Одрадного и Богатиря. Три боестолкновения пока продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое (бывш. Красное), Силы обороны успешно отбили шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, до сих пор продолжается один бой.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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Операция ВСУ на Курщине

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 17 атак захватнической армии, еще два боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 17 КАБ, также совершил 210 обстрелов, из которых 14 - из систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.