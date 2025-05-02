2024 год стал рекордным по потерям для армии РФ: погибло более 45 тысяч солдат, - ВВС

В прошлом году Россия понесла наибольшие потери за все время полномасштабной войны против Украины - по меньшей мере 45 287 военных погибли, что втрое больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщила российской службы ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это втрое больше, чем за первый год войны, и существенно превышает потери 2023 года, когда продолжались интенсивные бои за Бахмут.

Журналисты подсчитали, что каждый километр оккупированной территории в 2024 году стоил России не менее 27 жизней. В общем, по состоянию на 2 мая, идентифицированы имена 106 745 российских военных, погибших во время полномасштабной агрессии. Среди них - 17 754 контрактники, 16 745 бывших заключенных, 26 618 добровольцев, 12 058 мобилизованных и 3 167 бойцов ЧВК.

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Наибольшие потери понесли мотострелки (7 441), десантники (3 415), морские пехотинцы и военные ВМФ (1 702), танкисты (1 169), артиллеристы (890), спецназовцы (765), представители Росгвардии (590) и другие.

Как сообщается, пиковым днем в 2024 году стал 20 февраля - тогда погибли 201 российский военный. В этом году не было периодов снижения потерь, в отличие от 2022 и 2023 годов. Наибольшие потери россияне понесли в сентябре-октябре 2024 года, когда активизировались бои, в том числе и в Курской области РФ - только за неделю в августе там погибли 1 226 военных.

Лидером по количеству погибших среди регионов России остается Республика Башкортостан - 4 836 подтвержденных смертей.

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