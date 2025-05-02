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Новости Потери врага
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2024 год стал рекордным по потерям для армии РФ: погибло более 45 тысяч солдат, - ВВС

рф,оккупанты,армиярф,рашисты

В прошлом году Россия понесла наибольшие потери за все время полномасштабной войны против Украины - по меньшей мере 45 287 военных погибли, что втрое больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщила российской службы ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это втрое больше, чем за первый год войны, и существенно превышает потери 2023 года, когда продолжались интенсивные бои за Бахмут.

Журналисты подсчитали, что каждый километр оккупированной территории в 2024 году стоил России не менее 27 жизней. В общем, по состоянию на 2 мая, идентифицированы имена 106 745 российских военных, погибших во время полномасштабной агрессии. Среди них - 17 754 контрактники, 16 745 бывших заключенных, 26 618 добровольцев, 12 058 мобилизованных и 3 167 бойцов ЧВК.

Также читайте: Армия РФ за месяц потеряла почти три дивизии личного состава и 86 артдивизионов, - Минобороны

Наибольшие потери понесли мотострелки (7 441), десантники (3 415), морские пехотинцы и военные ВМФ (1 702), танкисты (1 169), артиллеристы (890), спецназовцы (765), представители Росгвардии (590) и другие.

Как сообщается, пиковым днем в 2024 году стал 20 февраля - тогда погибли 201 российский военный. В этом году не было периодов снижения потерь, в отличие от 2022 и 2023 годов. Наибольшие потери россияне понесли в сентябре-октябре 2024 года, когда активизировались бои, в том числе и в Курской области РФ - только за неделю в августе там погибли 1 226 военных.

Лидером по количеству погибших среди регионов России остается Республика Башкортостан - 4 836 подтвержденных смертей.

Также смотрите: Почти 600 тысяч человек, - Сырский о потерях врага за год и четыре месяца. ВИДЕО

Автор: 

россия (95645) потери (4393) война в Украине (4068)


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Топ комментарии
+3
Поясніть діванному єксперду, 45 287 за 2024 рік, війна триває 4 рік, загальні кідарські втрати 940000, ze таке може бути, 45 на 3 роки то буде 135000?
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02.05.2025 15:40
+3
Це ідентифіковані. Де вже є некролог. І цей некролог побачили навіть за компом в BBC.
А скільки ваньок без імені і некролога? - Дох*я. Тобто переважна більшість
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02.05.2025 15:46
+2
7 списків втрат парашинців. і всі різні. Хто бреше? Два пуйла,чи наш Генштаб?
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02.05.2025 15:37
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7 списків втрат парашинців. і всі різні. Хто бреше? Два пуйла,чи наш Генштаб?
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02.05.2025 15:37 Ответить
то просто потрібно розрізняти - ліквідовані, загальні втрати, загальні безповоротні втрати. Генштаб подає щоденно зведення про загальні втрати. а там вбиті + поранені разом рахують. бо поранений боєць - це вже втрата як бойової одиниці. хоча потім з часом він може вилікуватись і знову стати в стрій, або лишитись калікою чи взагалі прямо з лікарняної койки на концерт до Кобзона гайнути.
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02.05.2025 15:56 Ответить
Поясніть діванному єксперду, 45 287 за 2024 рік, війна триває 4 рік, загальні кідарські втрати 940000, ze таке може бути, 45 на 3 роки то буде 135000?
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02.05.2025 15:40 Ответить
Це ідентифіковані. Де вже є некролог. І цей некролог побачили навіть за компом в BBC.
А скільки ваньок без імені і некролога? - Дох*я. Тобто переважна більшість
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02.05.2025 15:46 Ответить
Так чому вони нам паплюжать звітність, й не вірять нашим підрахункам?
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02.05.2025 15:48 Ответить
Хто ж їм заборонить.
Робота у них така
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02.05.2025 15:50 Ответить
Сумніваюся що кідари щиро надали данні по втратам тому виданню.
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02.05.2025 15:52 Ответить
Діванному єксперду треба врахувати що 940000-це разом з "самоварами" та тому подібними обрубками та калічами. Плюс скільки ще валяється неврахованого кацапського біосміття по полям та посадкам.
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02.05.2025 15:48 Ответить
ХТО БРЕШЕ ?!?

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 954300 осіб (+1110 за добу), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3550003
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02.05.2025 15:42 Ответить
Папа Римський.
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02.05.2025 15:49 Ответить
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02.05.2025 15:58 Ответить
Ніхто не бреше, просто хтось досі не бачить різницю між ураженим (Силами оборони України) кацапом та кацапом на якого вже знайшли некролог (виплати самкам) в Оркостані.
На росії кожен місяць мобілізують 30+ тисяч м'яса (більше мільйона за три роки), і десь вони діваються...
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02.05.2025 16:07 Ответить
45*3=135 тис. за три роки. з мільйоном, про який каже зе, не вяжеться.
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02.05.2025 15:43 Ответить
Пам'ятаю, тут на цензорі мене запевняли, що якщо кількість убитих кацапів досягне 20 000, то вони зметуть *****.Помилилися вони. Багато предсказамусов вже й самих у світі немає. Вже до ста тисяч кількість загиблих підбирається, а там все стабільно. Як би знову не помилитись.
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02.05.2025 15:54 Ответить
почему так любят некоторые сми, считать цифры, и озвучивать их, как будто это большие траты?
для всей кремлёвской верхушки, даже 1 млн потерь, за такое время незначительно. У них были реальные потери в первые месяцы войны, когда теряли кадров и специалистов, в т.ч. спецназ. Все остальные потери кремлю без разницы. это мизерные цифры
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02.05.2025 16:05 Ответить
це дуже мало потрібне десятикратне збільшення знищення цих істот , оскільки це біосміття причетне до створення альтернативної історії, вони повинні бути знищені всі.
правда і добро повинні нарешті здолати це зло і вікову брехню
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02.05.2025 16:07 Ответить
а казали ж - настане день і цифра яку повідомляє генштаб буде смішною і її казати вголос буде невдобно.
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02.05.2025 16:29 Ответить
Повна фігня аби що написати ,якщо рашисти щомісяць поповнюють свою так звану армію на 35-40 тисяч своїх варварів і навіть корейців залучають то де логіка ?
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02.05.2025 16:36 Ответить
 
 