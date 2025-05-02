2024 рік став рекордним за втратами для армії РФ: ліквідовано понад 45 тисяч солдатів, - ВВС

Минулого року Росія зазнала найбільших втрат за весь час повномасштабної війни проти України - щонайменше 45 287 військових було ліквідовано, що утричі більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомила російської служби ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це утричі більше, ніж за перший рік війни, і суттєво перевищує втрати 2023 року, коли тривали інтенсивні бої за Бахмут.

Журналісти підрахували, що кожен кілометр окупованої території у 2024 році коштував Росії щонайменше 27 життів. Загалом, станом на 2 травня, ідентифіковано імена 106 745 російських військових, яких було ліквідовано під час повномасштабної агресії. Серед них - 17 754 контрактники, 16 745 колишніх в’язнів, 26 618 добровольців, 12 058 мобілізованих та 3 167 бійців ПВК.

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Найбільших втрат зазнали мотострільці (7 441), десантники (3 415), морські піхотинці й військові ВМФ (1 702), танкісти (1 169), артилеристи (890), спецпризначенці (765), представники Росгвардії (590) та інші.

Як повідомляється, піковим днем у 2024 році став 20 лютого - тоді був ліквідований 201 російський військовий. У цьому році не було періодів зниження втрат, на відміну від 2022 та 2023 років. Найбільших втрат росіяни зазнали у вересні-жовтні 2024 року, коли активізувалися бої, зокрема й у Курській області РФ - лише за тиждень у серпні там було знищено 1 226 військових.

Лідером за кількістю загиблих серед регіонів Росії залишається Республіка Башкортостан - 4 836 підтверджених смертей.

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