2024 рік став рекордним за втратами для армії РФ: ліквідовано понад 45 тисяч солдатів, - ВВС
Минулого року Росія зазнала найбільших втрат за весь час повномасштабної війни проти України - щонайменше 45 287 військових було ліквідовано, що утричі більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомила російської служби ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це утричі більше, ніж за перший рік війни, і суттєво перевищує втрати 2023 року, коли тривали інтенсивні бої за Бахмут.
Журналісти підрахували, що кожен кілометр окупованої території у 2024 році коштував Росії щонайменше 27 життів. Загалом, станом на 2 травня, ідентифіковано імена 106 745 російських військових, яких було ліквідовано під час повномасштабної агресії. Серед них - 17 754 контрактники, 16 745 колишніх в’язнів, 26 618 добровольців, 12 058 мобілізованих та 3 167 бійців ПВК.
Найбільших втрат зазнали мотострільці (7 441), десантники (3 415), морські піхотинці й військові ВМФ (1 702), танкісти (1 169), артилеристи (890), спецпризначенці (765), представники Росгвардії (590) та інші.
Як повідомляється, піковим днем у 2024 році став 20 лютого - тоді був ліквідований 201 російський військовий. У цьому році не було періодів зниження втрат, на відміну від 2022 та 2023 років. Найбільших втрат росіяни зазнали у вересні-жовтні 2024 року, коли активізувалися бої, зокрема й у Курській області РФ - лише за тиждень у серпні там було знищено 1 226 військових.
Лідером за кількістю загиблих серед регіонів Росії залишається Республіка Башкортостан - 4 836 підтверджених смертей.
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А скільки ваньок без імені і некролога? - Дох*я. Тобто переважна більшість
Робота у них така
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 954300 осіб (+1110 за добу), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3550003
На росії кожен місяць мобілізують 30+ тисяч м'яса (більше мільйона за три роки), і десь вони діваються...
для всей кремлёвской верхушки, даже 1 млн потерь, за такое время незначительно. У них были реальные потери в первые месяцы войны, когда теряли кадров и специалистов, в т.ч. спецназ. Все остальные потери кремлю без разницы. это мизерные цифры
правда і добро повинні нарешті здолати це зло і вікову брехню