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Новини Втрати ворога
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2024 рік став рекордним за втратами для армії РФ: ліквідовано понад 45 тисяч солдатів, - ВВС

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Минулого року Росія зазнала найбільших втрат за весь час повномасштабної війни проти України - щонайменше 45 287 військових було ліквідовано, що утричі більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомила російської служби ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це утричі більше, ніж за перший рік війни, і суттєво перевищує втрати 2023 року, коли тривали інтенсивні бої за Бахмут.

Журналісти підрахували, що кожен кілометр окупованої території у 2024 році коштував Росії щонайменше 27 життів. Загалом, станом на 2 травня, ідентифіковано імена 106 745 російських військових, яких було ліквідовано під час повномасштабної агресії. Серед них - 17 754 контрактники, 16 745 колишніх в’язнів, 26 618 добровольців, 12 058 мобілізованих та 3 167 бійців ПВК.

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Найбільших втрат зазнали мотострільці (7 441), десантники (3 415), морські піхотинці й військові ВМФ (1 702), танкісти (1 169), артилеристи (890), спецпризначенці (765), представники Росгвардії (590) та інші.

Як повідомляється, піковим днем у 2024 році став 20 лютого - тоді був ліквідований 201 російський військовий. У цьому році не було періодів зниження втрат, на відміну від 2022 та 2023 років. Найбільших втрат росіяни зазнали у вересні-жовтні 2024 року, коли активізувалися бої, зокрема й у Курській області РФ - лише за тиждень у серпні там було знищено 1 226 військових.

Лідером за кількістю загиблих серед регіонів Росії залишається Республіка Башкортостан - 4 836 підтверджених смертей.

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Автор: 

росія (65328) втрати (4408) війна в Україні (4102)


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Топ коментарі
+3
Поясніть діванному єксперду, 45 287 за 2024 рік, війна триває 4 рік, загальні кідарські втрати 940000, ze таке може бути, 45 на 3 роки то буде 135000?
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02.05.2025 15:40
+3
Це ідентифіковані. Де вже є некролог. І цей некролог побачили навіть за компом в BBC.
А скільки ваньок без імені і некролога? - Дох*я. Тобто переважна більшість
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02.05.2025 15:46
+2
7 списків втрат парашинців. і всі різні. Хто бреше? Два пуйла,чи наш Генштаб?
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02.05.2025 15:37
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7 списків втрат парашинців. і всі різні. Хто бреше? Два пуйла,чи наш Генштаб?
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02.05.2025 15:37 Відповісти
то просто потрібно розрізняти - ліквідовані, загальні втрати, загальні безповоротні втрати. Генштаб подає щоденно зведення про загальні втрати. а там вбиті + поранені разом рахують. бо поранений боєць - це вже втрата як бойової одиниці. хоча потім з часом він може вилікуватись і знову стати в стрій, або лишитись калікою чи взагалі прямо з лікарняної койки на концерт до Кобзона гайнути.
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02.05.2025 15:56 Відповісти
Поясніть діванному єксперду, 45 287 за 2024 рік, війна триває 4 рік, загальні кідарські втрати 940000, ze таке може бути, 45 на 3 роки то буде 135000?
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02.05.2025 15:40 Відповісти
Це ідентифіковані. Де вже є некролог. І цей некролог побачили навіть за компом в BBC.
А скільки ваньок без імені і некролога? - Дох*я. Тобто переважна більшість
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02.05.2025 15:46 Відповісти
Так чому вони нам паплюжать звітність, й не вірять нашим підрахункам?
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02.05.2025 15:48 Відповісти
Хто ж їм заборонить.
Робота у них така
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02.05.2025 15:50 Відповісти
Сумніваюся що кідари щиро надали данні по втратам тому виданню.
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02.05.2025 15:52 Відповісти
Діванному єксперду треба врахувати що 940000-це разом з "самоварами" та тому подібними обрубками та калічами. Плюс скільки ще валяється неврахованого кацапського біосміття по полям та посадкам.
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02.05.2025 15:48 Відповісти
ХТО БРЕШЕ ?!?

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 954300 осіб (+1110 за добу), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3550003
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02.05.2025 15:42 Відповісти
Папа Римський.
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02.05.2025 15:49 Відповісти
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02.05.2025 15:58 Відповісти
Ніхто не бреше, просто хтось досі не бачить різницю між ураженим (Силами оборони України) кацапом та кацапом на якого вже знайшли некролог (виплати самкам) в Оркостані.
На росії кожен місяць мобілізують 30+ тисяч м'яса (більше мільйона за три роки), і десь вони діваються...
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02.05.2025 16:07 Відповісти
45*3=135 тис. за три роки. з мільйоном, про який каже зе, не вяжеться.
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02.05.2025 15:43 Відповісти
Пам'ятаю, тут на цензорі мене запевняли, що якщо кількість убитих кацапів досягне 20 000, то вони зметуть *****.Помилилися вони. Багато предсказамусов вже й самих у світі немає. Вже до ста тисяч кількість загиблих підбирається, а там все стабільно. Як би знову не помилитись.
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02.05.2025 15:54 Відповісти
почему так любят некоторые сми, считать цифры, и озвучивать их, как будто это большие траты?
для всей кремлёвской верхушки, даже 1 млн потерь, за такое время незначительно. У них были реальные потери в первые месяцы войны, когда теряли кадров и специалистов, в т.ч. спецназ. Все остальные потери кремлю без разницы. это мизерные цифры
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02.05.2025 16:05 Відповісти
це дуже мало потрібне десятикратне збільшення знищення цих істот , оскільки це біосміття причетне до створення альтернативної історії, вони повинні бути знищені всі.
правда і добро повинні нарешті здолати це зло і вікову брехню
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02.05.2025 16:07 Відповісти
а казали ж - настане день і цифра яку повідомляє генштаб буде смішною і її казати вголос буде невдобно.
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02.05.2025 16:29 Відповісти
Повна фігня аби що написати ,якщо рашисти щомісяць поповнюють свою так звану армію на 35-40 тисяч своїх варварів і навіть корейців залучають то де логіка ?
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02.05.2025 16:36 Відповісти
 
 