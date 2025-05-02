У бою за Україну загинув актор Дніпровського молодіжного театру Максим Ковтун. ФОТО
На фронті загинув актор Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Максим Ковтун.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру.
"Друзі, з важким серцем ділимося сумною звісткою: наш талановитий актор молодіжного театру Максим Ковтун загинув, захищаючи Україну. Його ролі – яскраві, щирі, сповнені тепла – назавжди залишаться в наших серцях. Він грав для дітей і дорослих, даруючи радість, сміх і глибокі емоції.
Максим пішов на фронт, щоб захистити нашу країну, нашу свободу, наше майбутнє. Він віддав найцінніше – своє життя – за мирне небо над нами.
Увесь наш театральний колектив, колеги, друзі висловлюють глибокі співчуття родині Максима, його близьким і всім, хто був поряд з Максом у житті . Ми сумуємо разом з вами. Світла пам’ять нашому Герою, який назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в дописі.
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Але русня хитра. Вона цінних людей не мобілізує.
Такі стрічки, як "Левиафан", "Ночной дозор", "Вий", "Монгол" - вони таки йшли у міжнародному кінопрокаті, на широких екранах. Може, назвете мені наше ігрове кіно, яке б крутили в американських кінотеатрах не в рамках фестивалю.
зневага до zeшапітолію