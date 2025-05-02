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У бою за Україну загинув актор Дніпровського молодіжного театру Максим Ковтун. ФОТО

На фронті загинув актор Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Максим Ковтун.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру.

"Друзі, з важким серцем ділимося сумною звісткою: наш талановитий актор молодіжного театру Максим Ковтун загинув, захищаючи Україну. Його ролі – яскраві, щирі, сповнені тепла – назавжди залишаться в наших серцях. Він грав для дітей і дорослих, даруючи радість, сміх і глибокі емоції.

Максим пішов на фронт, щоб захистити нашу країну, нашу свободу, наше майбутнє. Він віддав найцінніше – своє життя – за мирне небо над нами.

Увесь наш театральний колектив, колеги, друзі висловлюють глибокі співчуття родині Максима, його близьким і всім, хто був поряд з Максом у житті . Ми сумуємо разом з вами. Світла пам’ять нашому Герою, який назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в дописі.

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Загинув Максим Ковтун
Загинув Максим Ковтун

Автор: 

Дніпро (3281) театр (159) втрати (4408) Дніпропетровська область (3756) Дніпровський район (85)


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Топ коментарі
+5
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02.05.2025 10:32
+4
На жал гинуть кращі ,в той час як в рашистів біосміття ( зеки ,донбасівське бидло і гопота ,нац. мени різні буряти ,алкоголіки ,тупе рашиське бидло ітд). Вічна память воїну світла.
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02.05.2025 10:27
+3
Скільки у русні акторів загинуло?
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02.05.2025 10:19
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Скільки у русні акторів загинуло?
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02.05.2025 10:19 Відповісти
В росії не має примусової мобілізації, тому переважна більшість кацапських акторів займається своєю звичною справою - грають у театрах, фільмах тощо......
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02.05.2025 10:23 Відповісти
Примусова там була, і зараз є.
Але русня хитра. Вона цінних людей не мобілізує.
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02.05.2025 10:24 Відповісти
там акторів немає, там є узкіє свині
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02.05.2025 10:59 Відповісти
На жаль, є.
Такі стрічки, як "Левиафан", "Ночной дозор", "Вий", "Монгол" - вони таки йшли у міжнародному кінопрокаті, на широких екранах. Може, назвете мені наше ігрове кіно, яке б крутили в американських кінотеатрах не в рамках фестивалю.
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02.05.2025 11:05 Відповісти
На жал гинуть кращі ,в той час як в рашистів біосміття ( зеки ,донбасівське бидло і гопота ,нац. мени різні буряти ,алкоголіки ,тупе рашиське бидло ітд). Вічна память воїну світла.
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02.05.2025 10:27 Відповісти
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02.05.2025 10:32 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏🇺🇦 🥺
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02.05.2025 10:47 Відповісти
Сум, біль за Героєм ((
зневага до zeшапітолію
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02.05.2025 10:55 Відповісти
😪
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02.05.2025 11:11 Відповісти
 
 