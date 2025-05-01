Десантник, майстер бойових мистецтв Андрій Дзюбан загинув на Курщині. ФОТО

На Курщині загинув відомий майстер бойових мистецтв з Полтавщини Андрій Дзюбан, який воював у складі 82-ї Буковинської бригади ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Типові Чернівці.

Андрій народився 1983 року в селі Кам’яні Потоки на Полтавщині.

Дзюбан був майстром спорту з національного бойового мистецтва "Хортинг", був багаторазовим чемпіоном і призером турнірів із тайського боксу та гирьового спорту. Керував секцією бойових мистецтв, заснував клуб кунгфу "Єдність". Андрій також був членом Кременчуцького мотоклубу Ravens MC, де його знали під псевдо "Майстер".

2024 року Андрій став до лав 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав бойовий позивний Байкер.

Воїн загинув 20 квітня 2025 року при виконанні бойового завдання у Суджанському районі Курської області РФ. Без батька залишилися двоє дітей.

Також читайте: Від початку Курської операції армія РФ втратила 62,4 тис. військових, 25,2 тис. - безповоротно, - Генштаб ЗСУ