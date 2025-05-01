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Новини Фото Втрати України Операція ЗСУ на Курщині
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Десантник, майстер бойових мистецтв Андрій Дзюбан загинув на Курщині. ФОТО

На Курщині загинув відомий майстер бойових мистецтв з Полтавщини Андрій Дзюбан, який воював у складі 82-ї Буковинської бригади ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Типові Чернівці.

Андрій Дзюбан

Андрій народився 1983 року в селі Кам’яні Потоки на Полтавщині.

Дзюбан був майстром спорту з національного бойового мистецтва "Хортинг", був багаторазовим чемпіоном і призером турнірів із тайського боксу та гирьового спорту. Керував секцією бойових мистецтв, заснував клуб кунгфу "Єдність". Андрій також був членом Кременчуцького мотоклубу Ravens MC, де його знали під псевдо "Майстер".

2024 року Андрій став до лав 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мав бойовий позивний Байкер.

Воїн загинув 20 квітня 2025 року при виконанні бойового завдання у Суджанському районі Курської області РФ. Без батька залишилися двоє дітей.

Також читайте: Від початку Курської операції армія РФ втратила 62,4 тис. військових, 25,2 тис. - безповоротно, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

втрати (4408) Курськ (1124) 82 окрема десантно-штурмова бригада (62)


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Топ коментарі
+20
Вічна пам'ять Герою!
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01.05.2025 19:08
+13
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
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01.05.2025 19:20
+12
Низький уклін тобі Воїне. Вічна тобі пам'ять... Героям Слава!
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01.05.2025 19:25
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Вічна пам'ять Герою!
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01.05.2025 19:08 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
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01.05.2025 19:20 Відповісти
Низький уклін тобі Воїне. Вічна тобі пам'ять... Героям Слава!
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01.05.2025 19:25 Відповісти
А ган-дон, який спланував цю аферу живий, в спортивному костюмчику і під шафе. Скільки ця тварина поклала життів на цій ******* курщині, скільки техніки втратила...........
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01.05.2025 19:30 Відповісти
і в 3 рази більше знищила твоїх кацапів. Повий ще, орк
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01.05.2025 19:58 Відповісти
Тепер в Небесному Воїнстві триматиме небонад нами. Вічна памʼять Герою.🥀🥀🇺🇦
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01.05.2025 19:41 Відповісти
Вічна пам'ять.
Загинув 20 квітня, на Пасху, тобто в день так званого перемир'я.
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01.05.2025 19:44 Відповісти
😪
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01.05.2025 20:08 Відповісти
Царствие тебе небесное, Великий Воин и Великий Гражданин Украины.
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01.05.2025 20:08 Відповісти
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01.05.2025 20:08 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦
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01.05.2025 20:12 Відповісти
 
 