Десантник, мастер боевых искусств Андрей Дзюбан погиб на Курщине. ФОТО
На Курщине погиб известный мастер боевых искусств с Полтавщины Андрей Дзюбан, который воевал в составе 82-й Буковинской бригады ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Типичные Черновцы.
Андрей родился в 1983 году в селе Каменные Потоки на Полтавщине.
Дзюбан был мастером спорта по национальному боевому искусству "Хортинг", был многократным чемпионом и призером турниров по тайскому боксу и гиревому спорту. Руководил секцией боевых искусств, основал клуб кунг-фу "Єдність". Андрей также был членом Кременчугского мотоклуба Ravens MC, где его знали под псевдонимом "Мастер".
В 2024 году Андрей стал в ряды 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, имел боевой позывной Байкер.
Воин погиб 20 апреля 2025 года при выполнении боевого задания в Суджанском районе Курской области РФ. Без отца остались двое детей.
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