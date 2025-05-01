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Новости Фото Утраты Украины Операция ВСУ на Курщине
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Десантник, мастер боевых искусств Андрей Дзюбан погиб на Курщине. ФОТО

На Курщине погиб известный мастер боевых искусств с Полтавщины Андрей Дзюбан, который воевал в составе 82-й Буковинской бригады ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Типичные Черновцы.

Андрей Дзюбан

Андрей родился в 1983 году в селе Каменные Потоки на Полтавщине.

Дзюбан был мастером спорта по национальному боевому искусству "Хортинг", был многократным чемпионом и призером турниров по тайскому боксу и гиревому спорту. Руководил секцией боевых искусств, основал клуб кунг-фу "Єдність". Андрей также был членом Кременчугского мотоклуба Ravens MC, где его знали под псевдонимом "Мастер".

В 2024 году Андрей стал в ряды 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, имел боевой позывной Байкер.

Воин погиб 20 апреля 2025 года при выполнении боевого задания в Суджанском районе Курской области РФ. Без отца остались двое детей.

Также читайте: С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ

Автор: 

потери (4391) Курск (1113) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (62)


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Вічна пам'ять Герою!
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01.05.2025 19:08 Ответить
Це справжній Герой і захисник!
А не оте патужне валантьорське "нове обличчя до виборів"
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01.05.2025 19:20 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

.
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01.05.2025 19:20 Ответить
Низький уклін тобі Воїне. Вічна тобі пам'ять... Героям Слава!
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01.05.2025 19:25 Ответить
А ган-дон, який спланував цю аферу живий, в спортивному костюмчику і під шафе. Скільки ця тварина поклала життів на цій ******* курщині, скільки техніки втратила...........
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01.05.2025 19:30 Ответить
Тепер в Небесному Воїнстві триматиме небонад нами. Вічна памʼять Герою.🥀🥀🇺🇦
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01.05.2025 19:41 Ответить
 
 