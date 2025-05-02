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В бою за Украину погиб актер Днепровского молодежного театра Максим Ковтун. ФОТО

На фронте погиб актер Днепропетровского академического областного украинского молодежного театра Максим Ковтун.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Днепропетровского академического областного украинского молодежного театра.

"Друзья, с тяжелым сердцем делимся печальным известием: наш талантливый актер молодежного театра Максим Ковтун погиб, защищая Украину. Его роли - яркие, искренние, полные тепла - навсегда останутся в наших сердцах. Он играл для детей и взрослых, даря радость, смех и глубокие эмоции.

Максим ушел на фронт, чтобы защитить нашу страну, нашу свободу, наше будущее. Он отдал самое ценное - свою жизнь - за мирное небо над нами.

Весь наш театральный коллектив, коллеги, друзья выражают глубокие соболезнования семье Максима, его близким и всем, кто был рядом с Максом в жизни. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память нашему Герою, который навсегда останется в наших сердцах", - говорится в заметке.

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Погиб Максим Ковтун
Погиб Максим Ковтун

Автор: 

Днепр (4425) театр (229) потери (4393) Днепропетровская область (3983) Днепровский район (84)


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Топ комментарии
+9
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02.05.2025 10:32
+6
На жал гинуть кращі ,в той час як в рашистів біосміття ( зеки ,донбасівське бидло і гопота ,нац. мени різні буряти ,алкоголіки ,тупе рашиське бидло ітд). Вічна память воїну світла.
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02.05.2025 10:27
+6
Герою Слава !!! 🙏🇺🇦 🥺
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02.05.2025 10:47
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Скільки у русні акторів загинуло?
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02.05.2025 10:19 Ответить
В росії не має примусової мобілізації, тому переважна більшість кацапських акторів займається своєю звичною справою - грають у театрах, фільмах тощо......
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02.05.2025 10:23 Ответить
Примусова там була, і зараз є.
Але русня хитра. Вона цінних людей не мобілізує.
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02.05.2025 10:24 Ответить
там акторів немає, там є узкіє свині
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02.05.2025 10:59 Ответить
На жаль, є.
Такі стрічки, як "Левиафан", "Ночной дозор", "Вий", "Монгол" - вони таки йшли у міжнародному кінопрокаті, на широких екранах. Може, назвете мені наше ігрове кіно, яке б крутили в американських кінотеатрах не в рамках фестивалю.
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02.05.2025 11:05 Ответить
На жал гинуть кращі ,в той час як в рашистів біосміття ( зеки ,донбасівське бидло і гопота ,нац. мени різні буряти ,алкоголіки ,тупе рашиське бидло ітд). Вічна память воїну світла.
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02.05.2025 10:27 Ответить
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02.05.2025 10:32 Ответить
Герою Слава !!! 🙏🇺🇦 🥺
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02.05.2025 10:47 Ответить
Сум, біль за Героєм ((
зневага до zeшапітолію
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02.05.2025 10:55 Ответить
😪
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02.05.2025 11:11 Ответить
 
 