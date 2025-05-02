В бою за Украину погиб актер Днепровского молодежного театра Максим Ковтун. ФОТО

На фронте погиб актер Днепропетровского академического областного украинского молодежного театра Максим Ковтун.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Днепропетровского академического областного украинского молодежного театра.

"Друзья, с тяжелым сердцем делимся печальным известием: наш талантливый актер молодежного театра Максим Ковтун погиб, защищая Украину. Его роли - яркие, искренние, полные тепла - навсегда останутся в наших сердцах. Он играл для детей и взрослых, даря радость, смех и глубокие эмоции.

Максим ушел на фронт, чтобы защитить нашу страну, нашу свободу, наше будущее. Он отдал самое ценное - свою жизнь - за мирное небо над нами.

Весь наш театральный коллектив, коллеги, друзья выражают глубокие соболезнования семье Максима, его близким и всем, кто был рядом с Максом в жизни. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память нашему Герою, который навсегда останется в наших сердцах", - говорится в заметке.

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