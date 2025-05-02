Донька все частіше запитує, чому тато до неї не приходить: буковинка понад 1,5 роки шукала полеглого на війні чоловіка. ВIДЕО

Буковинка Галина Ткач змогла поховати свого чоловіка за майже два роки після його загибелі на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Суспільного.

Рік та 8 місяців вона шукала чоловіка - воїна 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Івана Адамка. Весь цей час вона сподівалася, що він живий.

Зв'язок з Іваном обірвався 14 лютого 2023 року. Тіло захисника повернули під час обміну наступного літа. За декілька місяців його ідентифікували через ДНК.

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Лише торік у листопаді сім’я змогла похоронити його в рідному місті. Зараз Галина сама виховує їхню маленьку доньку та розповідає їй про тата.

Востаннє з донькою Іван бачився, коли їй був рік. Тоді він зміг на десять днів приїхати додому.

"Чим доросліша стає Аліса, тим частіше питає, чого тато до неї не приходить. Я не знаю, як їй це пояснити, бо вона ще маленька. У нас стоїть фотографія і вона знає, що то її тато. Лише по фотографіях знає, що тато в неї є", - каже Галина.

З Іваном Адамком попрощалися торік у листопаді у Заставні. Військовому було 36 років.

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