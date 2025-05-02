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Донька все частіше запитує, чому тато до неї не приходить: буковинка понад 1,5 роки шукала полеглого на війні чоловіка. ВIДЕО

Буковинка Галина Ткач змогла поховати свого чоловіка за майже два роки після його загибелі на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Суспільного.

Рік та 8 місяців вона шукала чоловіка - воїна 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Івана Адамка. Весь цей час вона сподівалася, що він живий.

Буковинка півтора року шукала загиблого на війні чоловіка

Зв'язок з Іваном обірвався 14 лютого 2023 року. Тіло захисника повернули під час обміну наступного літа. За декілька місяців його ідентифікували через ДНК.

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Лише торік у листопаді сім’я змогла похоронити його в рідному місті. Зараз Галина сама виховує їхню маленьку доньку та розповідає їй про тата.

Востаннє з донькою Іван бачився, коли їй був рік. Тоді він зміг на десять днів приїхати додому.

Буковинка півтора року шукала загиблого на війні чоловіка

"Чим доросліша стає Аліса, тим частіше питає, чого тато до неї не приходить. Я не знаю, як їй це пояснити, бо вона ще маленька. У нас стоїть фотографія і вона знає, що то її тато. Лише по фотографіях знає, що тато в неї є", - каже Галина.

З Іваном Адамком попрощалися торік у листопаді у Заставні. Військовому було 36 років.

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Автор: 

військовослужбовці (4765) втрати (4408)


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А до шмигаля з верещучкою, та зеленського з стефанчуками, і звертатися марно… Вони ж, дороги асфальтують, для убивці з московії, ******… шатли готують, просто перестали стріляти з 2019 року…
А для України, діяння цієї групи осіб з урядового кварталу95, це он чим обернулося….
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02.05.2025 13:07 Відповісти
Це все зрозуміло, але пишіть загалом, а не вибірково: де стіна з ровами про яку кричав яценюк? де гонтарева і свора інших, які нагребли і звалили. Тоді вже було вторгнення і що тоді зробили для блокування нападу за 5 років? За 5 років можна було показати як треба і нарити ровів в три ешелони. ААА не було коли, ділили гроші, коли дорвалися до корита в переважній більшості.

https://www.youtube.com/watch?v=Hma3KeyBf4U
Ой не зручно і яценюку та стіна поперек горла і йому її не забудуть, політичний труп.
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02.05.2025 13:31 Відповісти
 
 