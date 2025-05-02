Дочь все чаще спрашивает, почему папа к ней не приходит: буковинка более 1,5 года искала погибшего на войне мужа. ВИДЕО
Буковинка Галина Ткач смогла похоронить своего мужа спустя почти два года после его гибели в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Общественного.
Год и 8 месяцев она искала мужа - воина 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Ивана Адамка. Все это время она надеялась, что он жив.
Связь с Иваном оборвалась 14 февраля 2023 года. Тело защитника вернули во время обмена следующего лета. Через несколько месяцев его идентифицировали через ДНК.
Только в ноябре прошлого года семья смогла похоронить его в родном городе. Сейчас Галина сама воспитывает их маленькую дочь и рассказывает ей о папе.
Последний раз с дочкой Иван виделся, когда ей был год. Тогда он смог на десять дней приехать домой.
"Чем взрослее становится Алиса, тем чаще спрашивает, почему папа к ней не приходит. Я не знаю, как ей это объяснить, потому что она еще маленькая. У нас стоит фотография и она знает, что это ее папа. Только по фотографиям знает, что папа у нее есть", - говорит Галина.
С Иваном Адамко попрощались в ноябре прошлого года в Заставне. Военному было 36 лет.
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Ой не зручно і яценюку та стіна поперек горла і йому її не забудуть, політичний труп.