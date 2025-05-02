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Дочь все чаще спрашивает, почему папа к ней не приходит: буковинка более 1,5 года искала погибшего на войне мужа. ВИДЕО

Буковинка Галина Ткач смогла похоронить своего мужа спустя почти два года после его гибели в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Общественного.

Год и 8 месяцев она искала мужа - воина 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Ивана Адамка. Все это время она надеялась, что он жив.

Буковинка полтора года искала погибшего на войне мужа

Связь с Иваном оборвалась 14 февраля 2023 года. Тело защитника вернули во время обмена следующего лета. Через несколько месяцев его идентифицировали через ДНК.

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Только в ноябре прошлого года семья смогла похоронить его в родном городе. Сейчас Галина сама воспитывает их маленькую дочь и рассказывает ей о папе.

Последний раз с дочкой Иван виделся, когда ей был год. Тогда он смог на десять дней приехать домой.

Буковинка полтора года искала погибшего на войне мужа

"Чем взрослее становится Алиса, тем чаще спрашивает, почему папа к ней не приходит. Я не знаю, как ей это объяснить, потому что она еще маленькая. У нас стоит фотография и она знает, что это ее папа. Только по фотографиям знает, что папа у нее есть", - говорит Галина.

С Иваном Адамко попрощались в ноябре прошлого года в Заставне. Военному было 36 лет.

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Автор: 

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А до шмигаля з верещучкою, та зеленського з стефанчуками, і звертатися марно… Вони ж, дороги асфальтують, для убивці з московії, ******… шатли готують, просто перестали стріляти з 2019 року…
А для України, діяння цієї групи осіб з урядового кварталу95, це он чим обернулося….
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02.05.2025 13:07 Ответить
Це все зрозуміло, але пишіть загалом, а не вибірково: де стіна з ровами про яку кричав яценюк? де гонтарева і свора інших, які нагребли і звалили. Тоді вже було вторгнення і що тоді зробили для блокування нападу за 5 років? За 5 років можна було показати як треба і нарити ровів в три ешелони. ААА не було коли, ділили гроші, коли дорвалися до корита в переважній більшості.

https://www.youtube.com/watch?v=Hma3KeyBf4U
Ой не зручно і яценюку та стіна поперек горла і йому її не забудуть, політичний труп.
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02.05.2025 13:31 Ответить
"!Вово"! Аде ти був, такий розумний, коли ту стіну тільки будувать починали? Коли наша армія воювала в шортах і кросовках, та з одними автоматами? Де ти був, коли тут брудом поливали людей, які реально зміцнювали оборону країни? За "ті" "5 років" (тобто з 2014го, по 2019-тий), звільнили 3/4 земель, захоплених кацапами, і побудували таку лінію оборони, яку кацапи РІК прогризали, після їх вторгнення, у лютому 2022-го! А що робив "Блазень", з 2019-го, по лютий 2022-го? Шашлички жер та ********** на всіх перехрестях... Та гроші з держбюджету розхвиськував, які були призначені для створення зброї та ***********... І що, в цей час, робив ти? Горобцям дулі тикав", з шкільної парти? То чого ти тут зараз "смердиш"?
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02.05.2025 13:49 Ответить
 
 