В условиях военного положения вероисповедание не освобождает граждан от военной службы, - Верховный Суд

На время действия правового режима военного положения все граждане Украины, в том числе и Свидетели Иеговы, обязаны выполнять воинский долг и проходить военную службу.

Такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

Решение суд вынес 15 апреля по делу мужчины, которого приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он не явился в ТЦК после вручения повестки, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

В решении Кассационного уголовного суда говорится, что мужчина, который отказался от военной службы из-за религиозных взглядов, проходил срочную службу в 1996 году, поэтому является военнообязанным. В то же время он крестился как Свидетель Иеговы в ноябре 2023 года.

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Защита утверждала, что мужчина не прибыл в ТЦК из-за принадлежности к религиозной организации, вероучение которой запрещает военную службу, и требовала отмены приговора. Однако Верховный Суд оставил решение предыдущих инстанций без изменений, пояснив, что в мирное время в Украине существует альтернатива военной службе, однако в условиях войны, когда речь идет о мобилизации и угрозе самому существованию государства, такое исключение не применяется.

"Верховный Суд отметил, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время и граждане Украины могут беспрепятственно ими воспользоваться. Однако в военное время, во время мобилизации и оборонительной войны обязанность защиты Украины, которая подверглась агрессивному нападению со стороны Российской Федерации, возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания", - говорится в решении суда.

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В суде отметили, что в ситуации масштабной оборонительной войны, которую Украина ведет против гораздо более мощного агрессора, государство имеет право требовать выполнения воинского долга от всех граждан без исключения. ВС также отметил, что ни одно из решений ЕСПЧ не учитывало обстоятельств такого масштаба войны, как сейчас в Украине.

"По мнению суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы", - добавили в пресс-службе.