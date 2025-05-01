РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11563 посетителя онлайн
Новости мобилизации Отсрочка от мобилизации
2 833 59

В условиях военного положения вероисповедание не освобождает граждан от военной службы, - Верховный Суд

Вероисповедание граждан не является основанием для освобождения от службы.

На время действия правового режима военного положения все граждане Украины, в том числе и Свидетели Иеговы, обязаны выполнять воинский долг и проходить военную службу.

Такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

Решение суд вынес 15 апреля по делу мужчины, которого приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он не явился в ТЦК после вручения повестки, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

В решении Кассационного уголовного суда говорится, что мужчина, который отказался от военной службы из-за религиозных взглядов, проходил срочную службу в 1996 году, поэтому является военнообязанным. В то же время он крестился как Свидетель Иеговы в ноябре 2023 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запрос в Минздрав относительно разбронирования медиков касается только точечного доукомплектования подразделений Медсил ВСУ, - Минобороны

Защита утверждала, что мужчина не прибыл в ТЦК из-за принадлежности к религиозной организации, вероучение которой запрещает военную службу, и требовала отмены приговора. Однако Верховный Суд оставил решение предыдущих инстанций без изменений, пояснив, что в мирное время в Украине существует альтернатива военной службе, однако в условиях войны, когда речь идет о мобилизации и угрозе самому существованию государства, такое исключение не применяется.

"Верховный Суд отметил, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время и граждане Украины могут беспрепятственно ими воспользоваться. Однако в военное время, во время мобилизации и оборонительной войны обязанность защиты Украины, которая подверглась агрессивному нападению со стороны Российской Федерации, возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания", - говорится в решении суда.

Смотрите также: Мечеть для военнослужащих-мусульман открыли в Украине, - ГУР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В суде отметили, что в ситуации масштабной оборонительной войны, которую Украина ведет против гораздо более мощного агрессора, государство имеет право требовать выполнения воинского долга от всех граждан без исключения. ВС также отметил, что ни одно из решений ЕСПЧ не учитывало обстоятельств такого масштаба войны, как сейчас в Украине.

"По мнению суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы", - добавили в пресс-службе.

Автор: 

Верховный Суд (1098) религия (899) мобилизация (2775) война в Украине (4044)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Судді могли б показати приклад, а не купляти собі інвалідності.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:25
+16
Всі гілки української влади - це суцільне людиноненависницьке зло.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:19
+12
Зачиняйте церкви, усіх чоловіків в рясах також мобілізуйте! Так вирішив - Верховний Суд.
Джерело: https://censor.net/ua/n3549957
показать весь комментарий
01.05.2025 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі гілки української влади - це суцільне людиноненависницьке зло.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:19 Ответить
Не пишите глупости.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:26 Ответить
Израилю пусть расскажут
показать весь комментарий
01.05.2025 20:42 Ответить
а які "гілки влади" ти знаєш як не зло?
показать весь комментарий
01.05.2025 21:46 Ответить
Зачиняйте церкви, усіх чоловіків в рясах також мобілізуйте! Так вирішив - Верховний Суд.
Джерело: https://censor.net/ua/n3549957
показать весь комментарий
01.05.2025 20:22 Ответить
Судді могли б показати приклад, а не купляти собі інвалідності.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:25 Ответить
ви нє панімаітє-ета другоє...
показать весь комментарий
01.05.2025 20:28 Ответить
Але венеціанська комісія має іншу https://glavcom.ua/country/society/alternativna-sluzhba-pid-chas-vijni-venetsianska-komisija-vidpovila-ukrajini--1050239.html думку :

У грудні минулого року Конституційний Суд України звернувся до Венеціанської комісії із запитом щодо надання експертного висновку (amicus curiae) з питань альтернативної (немілітаризованої) служби в умовах воєнного стану.

Відповідь :

Висновки Венеціанської комісії можна звести до таких принципів:

Право на відмову від військової служби базується на щирих релігійних чи інших переконаннях. Це право має бути підтверджено твердо та постійно.

Держави можуть вимагати доказів щирості таких переконань, але обмеження цього права мають бути чітко передбачені законом, мати законну мету та бути пропорційними.

Альтернативна служба має бути повністю відокремлена від військової системи, не носити карального характеру та бути обмеженою в розумних часових межах.



Комісія також зазначила, що право на відмову від військової служби за переконаннями не може бути повністю виключено навіть у часи війни. Водночас держави мають певну свободу у визначенні цього права під час загальної мобілізації. Проте, відповідно до міжнародних стандартів, жодна людина, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не може бути змушена використовувати зброю, навіть для оборони країни.

Ці висновки мають отримати відповідні дії в правовій системі України. Конституційний Суд України, після висновків Венеціанської комісії, має вирішити, як інтегрувати ці стандарти у національну правову систему.


Тому українці мають всі шанси оскаржити та виграти справи в ЄСПЛ
показать весь комментарий
01.05.2025 20:26 Ответить
Та податися в ЄСПЛ і навіть виграти - українці шанси мають. А от після отримання "бойової повістки" не служити - шансів мають не багато. До речі, тих, хто ухилявся від проходження служби в Великобританії, яка першою запровадила можливість "відмови по совісті" від служби в військових частинах - просто саджали в тюрму. І таких за війну набралося більше 2000 осіб.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:58 Ответить
Ці дії представників нашого суду, суперечать міжнародному та українському законодавству. Наприклад, 18-та стаття Загальної декларації прав людини і 9-та стаття Європейської конвенції з прав людини захищають право людини на альтернативну цивільну службу. Свого часу український уряд погодився дотримуватися цих міжнародних законів. Крім того, Конституція України гарантує право проходити альтернативну (невійськову) службу замість військової.
показать весь комментарий
01.05.2025 22:17 Ответить
Відкрив двері шоб вигнати муху - влетів рій комарів - вдерлися 8 сусідських котів і зайшли Свідки Єгови
показать весь комментарий
01.05.2025 20:30 Ответить
Цікаво, як до такого висновку не додумалися в Ізраїлі, який всю свою новітню історію бореться за існування? 🤔 Там досі не можуть змусити ортодоксів і членів деяких хитрих сект, скажімо хасидів служити у війську. Може Ізраїлю варто запросити наш Верховний Суд до себе, щоб поставити під ружжо всіх цих хитрих? 😊
показать весь комментарий
01.05.2025 20:35 Ответить
Нашому ..ідару й море по коліна. Він може гребти й проти течії. Особливо, коли позаду охоронці.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:44 Ответить
хасиді многие служат.
і жинкі служать
показать весь комментарий
01.05.2025 20:47 Ответить
І на F-35 воюють проти мавп в сандалях.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:03 Ответить
Я ж пишу не про всіх, а про хитрих.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:39 Ответить
Вам не пофіг хто служить в Їзраїлі? Жінки служать, бо знають якщо не служити, араби їх унічтожат.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:47 Ответить
Якщо чесно, якби не війна в моїй рідній країні, я б переживав за Ізраїль, оскільки йому симпатизую. А так - ну майже пофіг. Майже.
показать весь комментарий
01.05.2025 22:04 Ответить
служать за власним бажанням.
у нас же також у війську є капелани...
ну відправиш ти свідка чи суботника в окоп, і що далі..
показать весь комментарий
01.05.2025 21:41 Ответить
ні ті хасидути що не служать пишуть отказ. но там знають які пійдуть служити які ні.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:48 Ответить
Не думав, що мій загалом довільний пост, який не предендує на науковий реферат про хасидизм, а є постом обивателя стосовно рішення ВС України і Ізраїль використаний, як антипод України у питанні звільнення від військової служби за релігійними переконаннями викличе таку статтю з Вікіпедії. 😊
показать весь комментарий
01.05.2025 21:37 Ответить
точно не з вікіпедії, і хасиди не є сектою, ну аж ніяк
показать весь комментарий
01.05.2025 21:45 Ответить
Тоді вибачте. Буду знати. І це плюс.
показать весь комментарий
01.05.2025 22:06 Ответить
по-перше хасиди не секта, як би вам цього не хотілось, а одне з направлень в іудаїзмі, яке повністю визнається Головним рабинатом Ізраїля, на однаковому рівні з іншими ортодоксальними направленнями іудаїзму, у самому хасидизмі існує 8 дворів (течій), та й не усіх хасидів можна відносити до ультраортодоксів (які за ЗАКОНОМ звільняються від обвов'язкової служби)!
По-друге, наприклад головний рабин Києва Йонатан Маркович - колишній військовий льотчик, який дослужився до майора. Будучи при цьому любавичським хасидом (ХАБАД). У ЦАХАЛу є спеціальна десантна рота "Хец" ("харедим-цанханім"), створена в 2016 році. Вона відноситься до 202-го батальйону десантної бригади.
В армії у них налагоджено релігійний побут - "глатт-кошер" і молитви тричі на день, але в іншому це справжні бойові війська, в яких бігають, стріляють і стрибають із парашутом. Вони також "тримають лінію" ("тофсімкав") - так називають в армії місяці дислокації в Юдеї та Самарії, під час якої бойова частина виконує рутинні патрульні та бойові завдання щодо контролю територій та запобігання терактам.
На додаток до цього в рамках програми "Нецах Єгуда", за якою призиваються до армії ортодокси, з 2002 року існує однойменний батальйон у піхотній бригаді "Нахаль", в якому служать здебільшого хабадники та євреї з-за кордону, здебільшого зі США та Франції. Близько 40% батальйону складають ортодокси-сіоністи, так звані "хардальники", що носять в'язані кіпи. У цей батальйон щороку призивається кілька сотень новобранців.
І це не повний список...
показать весь комментарий
01.05.2025 21:43 Ответить
Та хоч би секта. Я не спеціалвзуюся по Ізрахлю і течіях юдаїзму. І мій пост не про Ізраїль, а про рішення Верховного Суду України на фоні висновку Венеціанки і вирішення таких питань в ігших демократичних державах. Всвх хасидів я образити не збирався. А хитрі є і серед хасидів, і серед мормонів, і снред православних християн - це не залежить аід конкретної релігії, а від самих конкретних сповідувпчів цієї релігії, чи течії.
показать весь комментарий
01.05.2025 22:02 Ответить
стосовно хитродупих цілком згоден, кажу це як єврей, який формально відноситься до любавичських хасидів (ХАБАД), бо в Україні абсолютна більшість синагог саме цієї течії (в моєму місті звісно також), а я іноді в Шабат відвідую синагогу, на великі свята або якісь визначні події пов'язані з життям єврейської громади міста, не можу назвати себе релігійним, більше переважає традиційність, культура тощо... хоча на релігійних моментах розуміюсь досить непогано.
показать весь комментарий
01.05.2025 22:11 Ответить
Не бачу нічого поганого, якщо людина віруюча і вірить у Єдиного Господа ( тобто не є язичником). А коли така людина відвідує свій храм, тобто є практикуючим вірним, то таеа людина викликчє у мене більшу довіру, ніж та, що поклоняється культам, чи не вірить ні в що. Я, греко-католик був би більше задоволений і напевге більше б довіряв Зєлєнскому, як президенту, якби він відвідував синагогу. Принаймні з мораллю у нього було б краще.
показать весь комментарий
01.05.2025 22:18 Ответить
Дали всім сектам повтікати,а тепер...(((
показать весь комментарий
01.05.2025 20:36 Ответить
ти з-під впн? старлінк?
клоун ти лицемірний
показать весь комментарий
01.05.2025 20:49 Ответить
ну призвуть такого на службу? а далі що? або піде здаватися, або ще щось.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:42 Ответить
Здаватись кому ? Кацапу ? Так там одразу обнулять.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:45 Ответить
, або ще щось. але краще б здавався.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:46 Ответить
Під Херсоном загинув капелан Капеланського служіння ВСЦ ЄХБ України Олег Марінченко (позивний «Архітектор»). Ворожий снаряд потрапив прямо у бліндаж, де він надавав першу допомогу пораненому (окрім функцій духівника «Архітектор» був ще й парамедиком).
Олег Марінченко був дияконом в Асоціації місіонерських церков євангельських християн України, а в капеланському служінні з 2014-го року. Він був з бійцями у донецькому аеропорту, служив для солдатів протягом всіх восьми років. Після повномасштабного російського вторгнення отримав поранення, але повернувся на фронт і до останнього присвятив себе порятунку солдатів.
і капеланів служать для наших військових на передовій у найгарячіших точках фронту. Це надзвичайно поважна і потрібна місія, тому закликаємо молитися про їх захист і підтримку від Господа.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:11 Ответить
ну свідки все одно служити не будуть. да, вони почали отримувати повістки, кого я знаю, рвануть за бугор
показать весь комментарий
01.05.2025 20:45 Ответить
Не всі рвануть, дійсно, хтось "сяде" але воювати не будуть однозначно.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:59 Ответить
ни одно из решений ЕСПЧ не учитывало обстоятельств такого масштаба войны Источник: https://censor.net/ru/n3549957
ЕСПЧ потому и обладает международной юрисдикцией, чтоб не учитывать местные обстоятельства, а защищать права человека.
показать весь комментарий
01.05.2025 20:46 Ответить
ну нарешті
секту "зєльоних' тере6можна сміло бусикофівувати
і 95квартал у придачу
показать весь комментарий
01.05.2025 20:47 Ответить
тепер можна будь якого священника будь якої релігії в окоп запхнути з автоматом. навіть головного раввина
показать весь комментарий
01.05.2025 20:51 Ответить
Зрозуміло. А коли буде рішення по квадро ухилянту з Кривого Рога?
показать весь комментарий
01.05.2025 20:50 Ответить
меснаген счітали сектою.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:50 Ответить
А ПОЧЕМУ СУДЬИ НЕ ПРОХОДЯТ СЛУЖБУ?
показать весь комментарий
01.05.2025 20:59 Ответить
Вони служать,але кримінально-мафіозній системі.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:00 Ответить
Слідуючі на черзі хасиди з Умані.Чи ета другоє?
показать весь комментарий
01.05.2025 20:59 Ответить
Взагалі то хасиди в Умані - громадяни іншої країни. І там інша країна ламає голову як би їх заставити служити.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:02 Ответить
навіть якщо віруєш в чудотворного Зєлю?
показать весь комментарий
01.05.2025 21:00 Ответить
Так он внезапно в 23г стал свидетелем иеговы.
Не прокатило
показать весь комментарий
01.05.2025 21:15 Ответить
Тхне судом півчнічної.кореї
показать весь комментарий
01.05.2025 21:17 Ответить
Цікаво виходить, коли віросповідання не звільняє від служби, а стать звільняє
показать весь комментарий
01.05.2025 21:36 Ответить
Так поміняй свою стать, стань бабохлопом, і тебе не будуть мобілізовувати.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:45 Ответить
Любая религия это NLP технология.
показать весь комментарий
01.05.2025 21:48 Ответить
Хитровиграні свідки не хочуть брати зброю в руки - є інші способи служби в армії без зброї: сапер з міношукачем, звязківець з передавачем, медик та інше...
показать весь комментарий
01.05.2025 21:48 Ответить
Зважаючи на все, ви уявлення не маєте, ні про віру цих людей, ні про їхнє життя та принципи, про це говорить те, як ви про них говорите.
показать весь комментарий
01.05.2025 22:10 Ответить
https://censor.net/ua/news/3488482/******************************************************** Верховний суд сам собі суперечить, "унікальна держава"
показать весь комментарий
01.05.2025 21:50 Ответить
Чому католики воюють , з ПЦУ воюють , а баптисти і п'ятидесятники -ні ?
показать весь комментарий
01.05.2025 22:04 Ответить
А куйлигу мусора і тцкуна які чують в вуха
чого не садять по кку 365 за мобку інваліда по онкології ?
показать весь комментарий
01.05.2025 22:05 Ответить
Зате корупція у судах звільняє від військової служби суддів під час воєнного стану. Краще суддям йти на фронт, навіть якщо загинуть, Україна тільки очиститься від зла.
показать весь комментарий
01.05.2025 22:09 Ответить
В березні 2022 мій друг ( крішнаїт -міг не мобілізовуватися по релігійним переконанням ) тричі сам ходив у воєнкомат (проіпали документи ) ,щоб піти добровольцем . Другого травня 2022 року загинув на Донеччині . Завтра буде рівно три роки ,як загинув - вічна пам'ять герою .

Одне з останніх фото
показать весь комментарий
01.05.2025 22:18 Ответить
 
 