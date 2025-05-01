В условиях военного положения вероисповедание не освобождает граждан от военной службы, - Верховный Суд
На время действия правового режима военного положения все граждане Украины, в том числе и Свидетели Иеговы, обязаны выполнять воинский долг и проходить военную службу.
Такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.
Решение суд вынес 15 апреля по делу мужчины, которого приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он не явился в ТЦК после вручения повестки, ссылаясь на свои религиозные убеждения.
В решении Кассационного уголовного суда говорится, что мужчина, который отказался от военной службы из-за религиозных взглядов, проходил срочную службу в 1996 году, поэтому является военнообязанным. В то же время он крестился как Свидетель Иеговы в ноябре 2023 года.
Защита утверждала, что мужчина не прибыл в ТЦК из-за принадлежности к религиозной организации, вероучение которой запрещает военную службу, и требовала отмены приговора. Однако Верховный Суд оставил решение предыдущих инстанций без изменений, пояснив, что в мирное время в Украине существует альтернатива военной службе, однако в условиях войны, когда речь идет о мобилизации и угрозе самому существованию государства, такое исключение не применяется.
"Верховный Суд отметил, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время и граждане Украины могут беспрепятственно ими воспользоваться. Однако в военное время, во время мобилизации и оборонительной войны обязанность защиты Украины, которая подверглась агрессивному нападению со стороны Российской Федерации, возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания", - говорится в решении суда.
В суде отметили, что в ситуации масштабной оборонительной войны, которую Украина ведет против гораздо более мощного агрессора, государство имеет право требовать выполнения воинского долга от всех граждан без исключения. ВС также отметил, что ни одно из решений ЕСПЧ не учитывало обстоятельств такого масштаба войны, как сейчас в Украине.
"По мнению суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы", - добавили в пресс-службе.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3549957
У грудні минулого року Конституційний Суд України звернувся до Венеціанської комісії із запитом щодо надання експертного висновку (amicus curiae) з питань альтернативної (немілітаризованої) служби в умовах воєнного стану.
Відповідь :
Висновки Венеціанської комісії можна звести до таких принципів:
Право на відмову від військової служби базується на щирих релігійних чи інших переконаннях. Це право має бути підтверджено твердо та постійно.
Держави можуть вимагати доказів щирості таких переконань, але обмеження цього права мають бути чітко передбачені законом, мати законну мету та бути пропорційними.
Альтернативна служба має бути повністю відокремлена від військової системи, не носити карального характеру та бути обмеженою в розумних часових межах.
Комісія також зазначила, що право на відмову від військової служби за переконаннями не може бути повністю виключено навіть у часи війни. Водночас держави мають певну свободу у визначенні цього права під час загальної мобілізації. Проте, відповідно до міжнародних стандартів, жодна людина, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не може бути змушена використовувати зброю, навіть для оборони країни.
Ці висновки мають отримати відповідні дії в правовій системі України. Конституційний Суд України, після висновків Венеціанської комісії, має вирішити, як інтегрувати ці стандарти у національну правову систему.
Тому українці мають всі шанси оскаржити та виграти справи в ЄСПЛ
і жинкі служать
у нас же також у війську є капелани...
ну відправиш ти свідка чи суботника в окоп, і що далі..
По-друге, наприклад головний рабин Києва Йонатан Маркович - колишній військовий льотчик, який дослужився до майора. Будучи при цьому любавичським хасидом (ХАБАД). У ЦАХАЛу є спеціальна десантна рота "Хец" ("харедим-цанханім"), створена в 2016 році. Вона відноситься до 202-го батальйону десантної бригади.
В армії у них налагоджено релігійний побут - "глатт-кошер" і молитви тричі на день, але в іншому це справжні бойові війська, в яких бігають, стріляють і стрибають із парашутом. Вони також "тримають лінію" ("тофсімкав") - так називають в армії місяці дислокації в Юдеї та Самарії, під час якої бойова частина виконує рутинні патрульні та бойові завдання щодо контролю територій та запобігання терактам.
На додаток до цього в рамках програми "Нецах Єгуда", за якою призиваються до армії ортодокси, з 2002 року існує однойменний батальйон у піхотній бригаді "Нахаль", в якому служать здебільшого хабадники та євреї з-за кордону, здебільшого зі США та Франції. Близько 40% батальйону складають ортодокси-сіоністи, так звані "хардальники", що носять в'язані кіпи. У цей батальйон щороку призивається кілька сотень новобранців.
І це не повний список...
клоун ти лицемірний
Олег Марінченко був дияконом в Асоціації місіонерських церков євангельських християн України, а в капеланському служінні з 2014-го року. Він був з бійцями у донецькому аеропорту, служив для солдатів протягом всіх восьми років. Після повномасштабного російського вторгнення отримав поранення, але повернувся на фронт і до останнього присвятив себе порятунку солдатів.
і капеланів служать для наших військових на передовій у найгарячіших точках фронту. Це надзвичайно поважна і потрібна місія, тому закликаємо молитися про їх захист і підтримку від Господа.
ЕСПЧ потому и обладает международной юрисдикцией, чтоб не учитывать местные обстоятельства, а защищать права человека.
секту "зєльоних' тере6можна сміло бусикофівувати
і 95квартал у придачу
Не прокатило
чого не садять по кку 365 за мобку інваліда по онкології ?
Одне з останніх фото