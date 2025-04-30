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Новости мобилизации Бронирование медиков
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Запрос в Минздрав о разбронировании медиков касается лишь точечного доукомплектования подразделений Медсил ВСУ, - Минобороны

Медиков могут разблокировать: Минобороны разъяснило

Запрос Минобороны Украины в Минздрав касается только специалистов дефицитных специальностей, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и необходимы для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ.

Об этом сообщает МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с появлением в медиа сообщений о якобы массовом разбронировании медицинских работников, Министерство обороны Украины разъясняет следующее.

Запрос Министерства обороны в Министерство здравоохранения касается не всех медиков, а лишь ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас критически необходимы для доукомплектования подразделений Медицинских сил Вооруженных сил Украины - в частности Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о должностях:

  • санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев),
  • фельдшеров,
  • военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год.

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В Минобороны отметили, что причина запроса - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков.

"После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за недостатка квалифицированного медицинского персонала.

Решение о разбронировании будет касаться только дефицитных специальностей и только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении", - пояснили в ведомстве.

Министерство обороны Украины подчеркнуло: речь идет не о массовом снятии брони, а лишь об адресной, взвешенной кадровой поддержке медицинских подразделений, которые ежедневно спасают жизни наших военнослужащих.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ по разбронированию отдельных медицинских работников.

Автор: 

медицина (2524) Минздрав (4899) Минобороны (9345) бронирование (153) мобилизация (2771)


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Топ комментарии
+9
З Європейських фронтів дуже зручно так закликати, єге-ж?
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30.04.2025 17:52
+8
Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить. (с) Лесь Подерв'янський
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30.04.2025 17:59
+5
Мені ще цікаво, як би відреагували правоохоронні органи в країні його перебування на заклики до страти людей без суду та слідства.
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30.04.2025 18:08
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Правила форума Совет форумчан
Точкове доукомплектування? Ну ясно, чоловік 30-40 потрібно.
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30.04.2025 17:40 Ответить
Завідуючі складом з етиловим спиртом
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30.04.2025 18:16 Ответить
Або, доукомплектація фахівцями підрозділів, до потреб Сил оборони України, але окупація України московською ордою і табори ГУЛАГУ2!!!
Усе інше, то тільки провокація, з московським ротами по Україні, по команді московитів! Таких «клікуш», сміло можна вішати, бо користі від них для України, УЖЕ не має!
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30.04.2025 17:46 Ответить
З Європейських фронтів дуже зручно так закликати, єге-ж?
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30.04.2025 17:52 Ответить
А вам би, аби капітуляція, перед московським окупантом, стоячи навколішках, поки він родину ґвалтує ??
Щось московією смердить, від дописувача?
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30.04.2025 18:07 Ответить
Мені ще цікаво, як би відреагували правоохоронні органи в країні його перебування на заклики до страти людей без суду та слідства.
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30.04.2025 18:08 Ответить
І багато зараз таборів Гулагу-2 в Мелітополі, Криму та на Донбасі? Просто цікаво скільки в них людей. Може знає хтось?
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30.04.2025 18:37 Ответить
О, живуть як сир у маслі катаються, всім роздали по 100 акцій газпрому. Ти ж мрієш про російську пенсію та акцію газпрому?
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30.04.2025 19:42 Ответить
Набронювали популісти хєрові!
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30.04.2025 17:47 Ответить
Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить. (с) Лесь Подерв'янський
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30.04.2025 17:59 Ответить
Зробити безкоштовні курси медбратів а також тактичної медицини, щоб кожен хто захоче міг долучитись до війська по цій спеціальності, знати як діяти у випадку травм у цивільному житті, та мати змогу допомогти вразі руйнувать у наслідок атак русні ? НІ, НІ ,НІ , давайте заберем медиків з лікарень ☺️
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30.04.2025 18:53 Ответить
вчити фельдшера треба 4 роки,лікаря 7 років, так зрозуміло?
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30.04.2025 18:57 Ответить
В минулому році з армії повигоняли багато медиків в віці 55-60 років. Я розумію, що старість- не радість, але багато з них хотіли ще працювати.
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30.04.2025 19:53 Ответить
 
 