Запрос в Минздрав о разбронировании медиков касается лишь точечного доукомплектования подразделений Медсил ВСУ, - Минобороны
Запрос Минобороны Украины в Минздрав касается только специалистов дефицитных специальностей, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и необходимы для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ.
Об этом сообщает МОУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с появлением в медиа сообщений о якобы массовом разбронировании медицинских работников, Министерство обороны Украины разъясняет следующее.
Запрос Министерства обороны в Министерство здравоохранения касается не всех медиков, а лишь ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас критически необходимы для доукомплектования подразделений Медицинских сил Вооруженных сил Украины - в частности Сухопутных войск", - говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идет о должностях:
- санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев),
- фельдшеров,
- военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год.
В Минобороны отметили, что причина запроса - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков.
"После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за недостатка квалифицированного медицинского персонала.
Решение о разбронировании будет касаться только дефицитных специальностей и только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении", - пояснили в ведомстве.
Министерство обороны Украины подчеркнуло: речь идет не о массовом снятии брони, а лишь об адресной, взвешенной кадровой поддержке медицинских подразделений, которые ежедневно спасают жизни наших военнослужащих.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ по разбронированию отдельных медицинских работников.
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Усе інше, то тільки провокація, з московським ротами по Україні, по команді московитів! Таких «клікуш», сміло можна вішати, бо користі від них для України, УЖЕ не має!
Щось московією смердить, від дописувача?