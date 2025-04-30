Запрос в Минздрав о разбронировании медиков касается лишь точечного доукомплектования подразделений Медсил ВСУ, - Минобороны

Запрос Минобороны Украины в Минздрав касается только специалистов дефицитных специальностей, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и необходимы для доукомплектования медицинских подразделений ВСУ.

Об этом сообщает МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с появлением в медиа сообщений о якобы массовом разбронировании медицинских работников, Министерство обороны Украины разъясняет следующее.

Запрос Министерства обороны в Министерство здравоохранения касается не всех медиков, а лишь ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас критически необходимы для доукомплектования подразделений Медицинских сил Вооруженных сил Украины - в частности Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о должностях:

санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев),

фельдшеров,

военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год.

Читайте также: 79% украинцев вынуждены экономить на других товарах, чтобы купить лекарства, - исследование. ИНФОГРАФИКА

В Минобороны отметили, что причина запроса - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков.

"После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за недостатка квалифицированного медицинского персонала.

Решение о разбронировании будет касаться только дефицитных специальностей и только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении", - пояснили в ведомстве.

Министерство обороны Украины подчеркнуло: речь идет не о массовом снятии брони, а лишь об адресной, взвешенной кадровой поддержке медицинских подразделений, которые ежедневно спасают жизни наших военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил бронировать работников закупочных компаний Минобороны и снизил требования для энергетиков

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ по разбронированию отдельных медицинских работников.