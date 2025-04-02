Кабмін дозволив бронювати працівників закупівельних компаній Міноборони та знизив вимоги для енергетиків

Кабінет Міністрів розширив можливості для бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Уряд спростив вимоги для енергетичних компаній, що постраждали від війни – зокрема, для виробників електричної та теплової енергії, генеруючі потужності яких були пошкоджені чи зруйновані. Для них скасовано вимоги щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн.

Також у список підприємств, які можуть бронювати своїх людей, додали два підприємства Міноборони – Агенцію оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Читайте також: Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури

Нагадаємо, що подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал "Дія". Підтверджене бронювання відображатиметься у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності – до 1 року.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних та до Критеріїв та Порядку визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки.