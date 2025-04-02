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Новини
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Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури

Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Відсоток бронювання підвищується з 50% до 75%, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Ці критично важливі зміни ініційовані міністерством для забезпечення безперебійної роботи таких підприємств в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про бронювання фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів.

Зазначається, що завдяки відповідному рішенню комунальні підприємства зможуть стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації. Також для таких підприємств пом’якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

У міністерстві наголошують, що ці рішення дозволять громадам ефективніше планувати свою діяльність, уникати перебоїв у постачанні води, тепла та інших базових послуг.

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19 лютого петиція із закликом зняти обмеження кількості військовозобов’язаних працівників операторів об’єктів критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, які підлягають бронюванню, на сайті уряду набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних та до Критеріїв та Порядку визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки.

Автор: 

комунальне підприємство (30) комунальні послуги (337) бронювання (200)


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А шоубизнес может бронировать сто процентов - это потужно, переможно и шашлычно.
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02.04.2025 10:33 Відповісти
бо треба підтримувати охлос і давати йому змогу ржатьпапріколу, щоб на майбутніх виборах ті потужно проголосували за непорушний блок Сонцесяйного і його Слуг
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02.04.2025 12:37 Відповісти
Памятаю, як мер Конотопа жалівся на брак кадрів і пропонував самому голові ОВА працевлаштування....
Цікаво, як там? Працевлаштував хенерала?
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02.04.2025 10:33 Відповісти
мєр Конотопа гандон в вишиванці......воно багато балакає тільки і всього....а сам звичайний шахрай зі судовим вироком і вор...
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02.04.2025 11:16 Відповісти
до речі його сбу пресувало нещодавно тому що всіх своїх в комунальники определив...томуц воно ротяку і роззівало ...а ви думали чого?
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02.04.2025 11:17 Відповісти
Після мобілізації 25% незаброньованих на підприємстві залишиться вже не 75, а 100% заброньованих. Тобто потрібно буде знову знімати бронь з 25%. І так до останнього працівника
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02.04.2025 10:37 Відповісти
Але ж паркувальники у Львові заброньовані на всі 100% до кінця війни, чи як? Це ж прям "критично" данину збирати для Садового?
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02.04.2025 10:47 Відповісти

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