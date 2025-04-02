Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Відсоток бронювання підвищується з 50% до 75%, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Ці критично важливі зміни ініційовані міністерством для забезпечення безперебійної роботи таких підприємств в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про бронювання фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів.

Зазначається, що завдяки відповідному рішенню комунальні підприємства зможуть стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації. Також для таких підприємств пом’якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

У міністерстві наголошують, що ці рішення дозволять громадам ефективніше планувати свою діяльність, уникати перебоїв у постачанні води, тепла та інших базових послуг.

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19 лютого петиція із закликом зняти обмеження кількості військовозобов’язаних працівників операторів об’єктів критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, які підлягають бронюванню, на сайті уряду набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних та до Критеріїв та Порядку визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки.