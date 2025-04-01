Відсьогодні забронювати працівників можуть лише підприємства з оновленим статусом критичності

Із 1 квітня усі бронювання військовозобов’язаних працівників, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання відтепер зможуть лише компанії, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, із початку року більшість компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників.

При цьому, відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня, додав він.

Що зміниться з 1 квітня:

завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою.

відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Якщо підприємства ще не оновили свій статус, то їм варто це зробити вже за новою процедурою. Після підтвердження нового статусу критичності необхідно оформити бронювання працівників повторно. Якщо співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

Усі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал "Дія". Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.

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Як повідомлялося, на засіданні у вівторок, 25 лютого, Кабінет Міністрів відклав кінцевий термін перебронювання працівників та оновлення статусу критичності підприємств на місяць – з 28 лютого до 31 березня. Також на місяць продовжено термін дії чинних відстрочок для заброньованих працівників.

Крім того, Кабмін спростив сам процес бронювання працівників через портал "Дія", скасувавши до 1 квітня необхідність проведення 72-х годинної верифікації для перебронювання робітників.

Раніше продовжити строки підтвердження критичності підприємств і перебронювання працівників за новими правилами просив бізнес. Зокрема, у Європейській Бізнес Асоціації пояснювали таку необхідність наслідками хакерської атаки на державні реєстри, через яку вони не працювали понад місяць.

Нагадаємо, Кабмін змінив правила бронювання працівників від мобілізації через портал "Дія" з 1 грудня 2024 року. При цьому критично важливі підприємства до кінця лютого мають підтвердити свою критичність, відповідно до нових критеріїв. Для цього підприємство має відповідати трьом критеріям з восьми.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Нові правила бронювання працівників від мобілізації